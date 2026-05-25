Noa Lang, Napoli'de aniden yeniden umut ışığı görmeye başladı

Antonio Conte, iki sezonun ardından Napoli'den ayrılıyor. Sezonun son lig maçı olan Udinese karşılaşmasının (1-0) ardından teknik direktör ayrılacağını duyurdu.

Napoli'nin teknik direktörü olarak son maçının ardından düzenlenen basın toplantısında gururla geriye dönüp baktı. "Napoli'nin teknik direktörü olmak büyük bir onurdu. Harika iki sezon geçirdim. İnanılmaz bir deneyimdi."

Conte, bir ay önce kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis'i bilgilendirdiğini söyledi. “Ayrılmak benim kendi kararımdı, çünkü projenin sona erdiğini hissediyorum. Birkaç hafta önce başkanı arayıp durumu bildirdim. Napoli benim için her zaman evim gibi olacak,” dedi İtalyan teknik adam.

Gennaro Gattuso’nun İtalya milli takım teknik direktörlüğünden ayrılmasının ardından Conte, kendisinin milli takım teknik direktörlüğü için mantıklı bir seçenek olduğunu belirtti. “Ancak şu anda federasyonla bir anlaşma yok. Benim tavsiyem Pep Guardiola’yı getirmeleri.”

Guardiola, Manchester City'deki on yıllık görevinin ardından ayrılıyor. “Ama federasyonun Guardiola'yı getirecek parası var mı?”, diye sordu Conte. “Her halükarda o benim ilk tercihim olurdu.” İspanyol teknik adam ise önümüzdeki dönemde antrenörlük yapmak istemediğini açıkladı, bu da Conte'nin önerisinin kısa vadede mümkün olmayacağı anlamına geliyor.

Conte'nin Napoli'den ayrılmasıyla Noa Lang için yine bir kapı açılmış gibi görünüyor. İkisinin birbiriyle anlaşamadığı kısa sürede anlaşıldı.

Hollandalı oyuncu Ocak ayında Galatasaray'a kiralandı ve burada şampiyon oldu. Lang, önümüzdeki yaz Napoli'ye geri dönecek.