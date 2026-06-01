Noa Lang, İspanya'ya olası transferiyle ilgili anlamlı bir yorumda bulundu

Noa Lang, İspanya'ya transfer olmayacak gibi görünüyor. Hollanda milli takımının forveti, Mundo Deportivo'nun Espanyol'un kendisiyle ilgilendiği yönündeki iddialarına Instagram üzerinden yanıt verdi.

Lang şu anda Oranje ile Dünya Kupası'na hazırlanıyor, ancak arka planda belirsiz geleceği konusu gündemde. Napoli'de başarısız geçen ilk altı ayın ardından Napoli onu kiralamayı tercih etti, ancak Lang Galatasaray'da da önemli bir oyuncu olamadı.

Bu nedenle 26 yaşındaki forvet, Dünya Kupası'nın ardından Napoli'ye geri dönecek. Babasının Pazartesi günü De Telegraaf'a verdiği demeçte, Lang'ın Napoli'de başarılı olmaya kararlı olduğu belirtildi.

Yine de Espanyol, Lang'ı Napoli'den koparmak için bir girişimde bulunacak. Mundo Deportivo'ya göre teknik direktör Manolo González ve teknik direktör Monchi, Lang'ın hayranları.

Bu nedenle kulüp yönetimi Napoli ile temasa geçti. Müzakereler henüz erken aşamada, ancak transferin gerçekleşmesi şimdiden zor bir görev gibi görünüyor.

Napoli, geçen yaz Lang için ödediği 25 milyon euroya yakın bir rakam talep ediyor. Espanyol'un bu rakamı ödeyebileceği pek olası görünmüyor.

Lang da Espanyol'a transfer olmanın bir faydası olmadığını düşünüyor gibi görünüyor. Instagram'da transfer söylentilerine gülümseyen bir emoji ile tepki verdi.