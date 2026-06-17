Jeffrey Lang, Noa Lang’ın Dünya Kupası’nda önemli bir rol üstleneceğini öngörüyor. Hollanda milli takımı turnuvada ilerlemek istiyorsa, bu kanat forvetinin düzenli olarak sahaya çıkması gerekiyor; milli takım teknik direktörü Ronald Koeman’a verilen mesaj budur.

Lang, Pazar günü Japonya ile oynanan 2-2 biten maçta 90 dakika boyunca Oranje'nin yedek kulübesinde kaldı. Koeman, kanatlarda Crysencio Summerville (sağ) ve Cody Gakpo'yu (sol) tercih etti; Memphis Depay ve Brian Brobbey'i ise ikinci yarıda oyuna soktu.

Lang’ın Japonya maçında ilk 11’de yer almayacağı, Dünya Kupası hazırlıklarında zaten belli olmuştu. Napoli’nin kanat oyuncusu, Cezayir (0-1 mağlubiyet) ve Özbekistan (2-1 galibiyet) ile oynanan hazırlık maçlarında kadroda yer almayan az sayıdaki milli oyuncudan biriydi.

Lang'ın babası, Çarşamba günü Radio 538'de oğlunun Hollanda milli takımındaki rolünü değerlendirdi. “Bence Noa, şu anda onun pozisyonunda oynayan oyunculardan daha az yetenekli değil. Ayrıca Noa, birden fazla pozisyonda da rahatlıkla oynayabilir.”

“Ancak Hollanda milli takımında bazı kişilerin ona karşı her zaman iyi niyetli olmadığını görüyoruz. Çünkü o elbette farklı bir çocuk. Ama bu sorun değil. Her zaman derim ki: ayakların konuşsun,” diye ekliyor Oranje milli oyuncusunun iyimser babası.

Jeffrey Lang, her şeye rağmen Hollanda’nın Dünya Kupası’nda güçlü bir performans sergileyeceğine güveniyor ve bu bağlamda Koeman’a tavsiyede bulunuyor. “Umarım ileriye gideriz. Daha iyi ülkeler var, bu konuda dürüstüm. Gerisini göreceğiz.”

“Umarım grup aşamasını geçebiliriz ve sonra çılgın şeyler yapabiliriz. Ve umarım Noa çok oynar, çünkü o zaman şansları olur,” diyerek, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda PSV’nin eski forvetinin önemli bir rol oynamasını ummaya devam ediyor.