Transfer muhabiri Nicolò Schira'nın haberine göre, Noa Lang menajerini değiştirdi ve Napoli'ye geri dönüyor. Hollandalı oyuncu bu sezon Galatasaray'a kiralanmıştı.

Lang, Temmuz 2025'te PSV'den Napoli'ye transfer olmuştu. Orada, kendisi ile teknik direktör Antonio Conte'nin anlaşamadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Kış transfer döneminde kanat oyuncusu Galatasaray'a kiralandı. Türkiye'de golcü kimliği ön plana çıkmasa da üç asist yaptı.

Lang'ın kiralama sözleşmesinde 30 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı. Galatasaray bu opsiyonu kullanmayacak, bu nedenle 26 yaşındaki oyuncu Napoli'ye geri dönecek.

Pazar günü Napoli teknik direktörü Conte, kulüpten ayrıldığını duyurdu. İtalyan teknik adam, Napoli'deki projenin sona erdiğini hissettiği için iki sezonun ardından kulüpten ayrılıyor.

Conte'nin Napoli'den ayrılmasıyla Noa Lang için yine bir kapı açılmış gibi görünüyor. İkisinin birbiriyle pek anlaşamadığı kısa sürede ortaya çıkmıştı. Lang da bu fırsatı gerçekten değerlendirmek istiyor gibi görünüyor. Forvet, menajerini değiştirdi ve artık Ali Barat tarafından temsil ediliyor.

Schira'ya göre Lang "son derece motive ve Napoli'de kendini kanıtlamak istiyor." Bu kanat oyuncusunu hangi teknik direktörün alacağı henüz belli değil. Ancak kulübünde yeni bir başlangıç yapıyor.