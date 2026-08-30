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Siep Engelen

Çeviri:

Noa Lang, Deadline Day’den hemen önce Napoli’de sıra dışı bir sinyal aldı

Transfers
SSC Napoli
Ajax
N. Lang

Noa Lang’ın bu yaz artık bir transfer yapacak gibi görünmüyor. Kanat oyuncusu, transfer dönemi kapanmadan hemen önce Napoli’de dikkat çekici bir sinyal aldı. 

Lang, pazar akşamı Napoli’nin Como ile karşılaşacağı maçta ilk 11’de yer alacak. Bu da teknik direktör Massimiliano Allegri’nin Hollandalı oyuncuya güvendiğini ve onun takımda kalmasını istediğini güçlü şekilde gösteriyor. 

Bu durum dikkat çekici, çünkü Fabrizio Romano günün erken saatlerinde Ajax ile Lang cephesi arasındaki görüşmelerin “yeniden başladığını” bildirmişti. 

Romano, “Son on iki saat içinde Ajax, Noa Lang’ın menajerleriyle ve Napoli’yle yeniden temasa geçti. Napoli, Lang’ın ayrılmasına karar verirse bu seçenek yeniden açıldı” ifadelerini kullandı.

İtalyan transfer gurusu bununla birlikte önemli bir not da düştü. “Bazen tek bir maç fark yaratabilir” diyen Romano, pazar akşamı oynanacak Como-Napoli karşılaşmasını kastetti. 

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Görünen o ki Ajax’ın dikkatini başka adaylara çevirmesi gerekecek, çünkü Napoli Lang’ın kadroda kalmasını istiyor. Teknik direktör Míchel Sánchez de Telstar maçı öncesinde Amsterdam ekibine “yüzde 100 kesin” yeni bir sol kanat oyuncusunun geleceğini söylemişti. 

Ajax’ın daha önce Brian Rodríguez ve Arnaut Danjuma ile de adı anılmıştı, ancak şu aşamada bu isimlerin ne kadar ulaşılabilir olduğu belirsizliğini koruyor.

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