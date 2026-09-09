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Rian Rosendaal

Çeviri:

Noa Lang ceza aldı ve Arsenal karşısındaki dev maçı kaçıracak

SSC Napoli - Arsenal
SSC Napoli
Arsenal
Şampiyonlar Ligi
N. Lang

Noa Lang, çarşamba akşamı Napoli’nin maç kadrosunda yer almıyor. Bunu transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, X’te duyurdu. İtalyan devi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

Romano’ya göre Lang’ın kadroda olmamasının arkasında disiplin gerekçeleri yatıyor. Kanat oyuncusu, cumartesi günü Inter’e deplasmanda 3-2 kaybedilen maçta 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturmuştu.

“Doğru şekilde davranmadı. Noa zaten özrünü sundu ve konu kapandı” ifadelerini sportif direktör Giovanni Manna, İtalyan medyasına kullandı.

Manna’ya göre Lang, salı günü doğru şekilde davranmadı ve bunun üzerine teknik direktör Massimiliano Allegri müdahale etti. Hollandalı oyuncu, Arsenal’e karşı oynanacak Avrupa’daki kritik maçı tribünden izleyecek.

Lang’ın, Allegri’nin selefi Antonio Conte ile ilişkisi çok kötüydü. Kanat oyuncusuna göre geçen sezon, artık görevden ayrılmış olan teknik adam tarafından iyi muamele görmedi.

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Eski PSV’li oyuncu, devre arasında Galatasaray’da kiralık olarak forma giymeyi tercih etti. Lang yazın Napoli’ye döndü, ancak burada ilk 11’de bir yeri yok.

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