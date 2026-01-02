Nkuku’dan Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Resmen açıklandı

Sarı-Lacivertli ekibin transfer gündeminde yer alan Fransız forvet Christopher Nkunku ile önemli bir gelişme ortaya çıktı.
Ne oldu?
Milan, 28 yaşındaki golcüsünün sakatlığını gerekçe göstererek Cagliari maçı kadrosunda yer almadığını resmen açıkladı.
Serie A'da ilk yarıyı 35 puanla 2. sırada tamamlayan Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri, Christopher Nkunku'nun ayak bileğindeki ağrı nedeniyle Cagliari maç kadrosuna alınmadığını duyurdu.
Milli futbolcu Semih Kılıçsoy'un forma giydiği Cagliari ile Milan, bugün TSİ 22.45'te Sardunya'da karşı karşıya gelecek.
Son olarak 28 Aralık'ta oynanan ve Milan'ın 3-0 kazandığı Hellas Verona maçında 2 gol atan Nkunku maçın oyuncusu olmuştu.