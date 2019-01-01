Nikolay Komlichenko, Galatasaray'ın kapısından dönmüş

Mlada Boleslav'ın 24 yaşındaki forveti Nikolay Komlichenko, yaz transfer döneminde Galatasaray'dan teklif aldığını açıkladı.

Mlada Boleslav'ın Krasnodar'dan kadrosuna kattığı Rus golcü Nikolay Komlichenko, ile ilgili itirafta bulundu.

Rus basınına konuşan 24 yaşındaki forvet, " 'den iyi bir teklif almıştım. Galatasaray beni istiyordu ancak listelerinde 3. sıradaydım. Kapılarından döndüm diyebilirim. Listelerinde Falcao ve Dzyuba gibi isimler vardı. Sonuç olarak Falcao'yu transfer ettiler. Falcao çok büyük bir golcü ve benim önümde daha uzun bir yol var" açıklamasında bulundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıkan Komlichenko, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.