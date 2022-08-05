Hollandalı oyuncu, İtalyanlar tarafından çılgın bir şekilde karşılanırken oluşan coşku inanılmazdı.

Roma taraftarları, orta saha oyuncusunun Paris Saint-Germain'den transferinin ardından İtalya'ya gelmesinin ardından Georginio Wijnaldum'u karşılamak için havaalanına akın etti.

Hollandalı oyuncu, kulübe resmi olarak katılmadan önce Roma'nın sahasında sağlık kontrolünden geçecek.

Wijnaldum, 2021 yazında Liverpool'dan Paris'e transfer olmuş, ancak Fransız ekibinde beklenen performansı bir türlü gösterememişti.

Onun düşük performansı, şimdilik Romalıları ilgilendirmiyor, çünkü onlar yeni transferlerini tıpkı Paulo Dybala gibi çılgınca karşıladılar.

Roma taraftarlarının, Wijnaldum'u nasıl karşıladığını izleyin

Wijnaldum, Roma'ya indikten sonra yüzlerce Romalı taraftar adeta çılgına döndü ve Hollandalı oyuncu, büyük bir coşkuyla bir kahraman gibi görünüyordu.

Havaalanından çıkarken "Du, Du, Du, Du, Du, Du, Gini Wijnaldum" tezahüratları duyuldu ki bu, Anfield'daki beş yıllık kariyeri boyunca Liverpool taraftarlarının düzenli olarak söylediği bir tezahürattı.

Wijnaldum'un anlaşması nasıl?

Roma'nın PSG'ye 5 milyon Euro'luk bir ücret ödeyeceği ve önümüzdeki 12 ay için maaşının yüzde 50'sini karşılayacağı bildiriliyor.

Wijnaldum'un, Parc des Princes'teki sözleşmesinin sona ermesine bir yıl kaldı ve Roma, gelecek yaz Hollandalı oyuncu için 8 milyon Euro ödeyerek onu PSG'den kalıcı bir şekilde transfer edebilir.

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