Nijerya futbolunun efsanesi Finidi George: "Real Madrid'in beni satın almaya gücü yetmedi"

Nijeryalı efsane Finidi George, Real Madrid'in maddi gücü yetmediği için Ajax'tan Real Betis'e katıldığını söyledi.

Finidi iki Şampiyonlar Ligi finali oynadı

Real Madrid onunla ilgileniyordu

Nijeryalı Real Madrid yerine Ajax'tan Real Betis'e katıldı

NE OLDU? Hollanda devi, Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'a penaltılarla kaybettikleri 1995/96 sezonundan sonra takımı yeniden inşa etmeye hevesliydi.

Eski Nijeryalı futbolcu, Roma'daki Olimpico Stadı'nda yaşanan hayal kırıklığı yaratan gecenin ardından takım tarafından satışa çıkarılan oyunculardan biriydi.

FINIDI NE DEDİ? Soccernet'in aktardığına göre Nijerya yardımcı antrenörü Supersport'a verdiği demeçte, "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a yenildikten sonra, hoca beni satmak istediklerini ve Ajax'ta kalsam bile oynamayacağımı açıkça belirtti."

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"O zamanlar Real Madrid benimle ilgileniyordu ama o zaman şimdiki gibi sahip oldukları paraya sahip değillerdi.

"Ardından Real Betis iyi bir teklifle geldi ve gitmek zorunda kaldım. Unutulmazdı. Real Betis'te ertesi sezon Kral Kupası finalinde Barcelona'ya karşı gol attım. Real Betis, Barcelona'ya uzatmalar sonunda 2-3 mağlup oldu.

"Büyük bir maçtı. Real Betis elinden gelen her şeyi yaptı ama [kazanmak] mümkün değildi. Barcelona'nın üstünlüğü vardı, tecrübeleri vardı."

BÜYÜK RESİM: Şimdi 51 yaşında olan oyuncu, Ajax ile üç Eredivisie şampiyonluğunun yanı sıra iki Johan Cruijff Shields kazandı. 1994/95 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni, 1995'te UEFA Süper Kupası'nı ve aynı yıl Kıtalararası Kupa'yı kazanan takımın bir parçasıydı.

Betis'te tek büyük dönüm noktası Copa Del Rey finaline ulaşmaktı, ancak Barca hüsarana uğrattı.

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BİLİYOR MUSUNUZ? Finidi, 1994'te Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan ve iki Dünya Kupası'nda oynayan Nijerya ekibinin bir parçasıydı.

SIRADA NE VAR? Eski hücum oyuncusu, Nijerya teknik direktörü Jose Peseiro'nun yardımcılığını yapıyor. Yakın zamanda uluslararası bir dostluk maçında Cezayir'e karşı kaybettiler. Batı Afrika ülkesi, Kasım ayında Portekiz ile oynayacak.