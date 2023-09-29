Nijerya devleti Napoli ile Victor Osimhen arasındaki krize el koydu

Napoli’nin golcü oyuncu hakkında yayınladığı TikTok videosunun yankıları sürerken, bir açıklama da spor bakanı John Owah Enoh’tan geldi.

Nijerya hükümeti, Napoli’nin golcü oyuncu Victor Osimhen ile dalga geçilen bir TikTok videosu yayınlamasının ardından Nijerya Milli Takımı’nın da formasını giyen golcü oyuncuya desteklerini dile getirdi. Ülkenin spor bakanı Senatör John Owah Enoh, Cuma akşamı bir açıklama yaparak bu hafta başında yayımlanmasının ardından gündeme oturan videoya yanıt verdi.

The Nation’a konuşan Enoh, “Geçtiğimiz hafta sonu forvet oyuncusu Victor Osimhen'le ilgili Napoli'den gelen gelişmeler beni çok üzdü. Ofisim Osimhen'e ilk elden ulaşmak ve sorunların ne olduğunu anlamak, gerçekleri net bir şekilde ortaya koymak için çok çalışıyor” dedi.

Napoli özür diledi

Nijerya’nın İtalya Büyükelçisi de gelişmeler üzerine devreye girerken, konunun kapsamlı bir şekilde araştırıldığı ifade edildi.

Napoli Çarşamba günü TikTok'ta Osimhen'in bir videosunu yayınlayarak Bologna karşısında penaltı kaçırdığı için forvet oyuncusuyla dalga geçmişti. Kısa süre içerisinde silinen video sosyal medyada büyük bir ilgi görürken, Osimhen ile kulüp arasında bir kriz yaratmıştı. Golcü oyuncu Çarşamba günü Udinese’ye attığı golün ardından herhangi bir sevinç gösterisinde bulunmazken, Napoli kulübü ise söz konusu video için özür dilemişti.