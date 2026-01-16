Nijerya’da Osimhen tepkisi büyüyor! Galatasaray’a dönüş tarihi belli oldu

Afrika Kupası yarı finalinde Fas'a penaltılarla elenen Nijerya'da Victor Osimhen'in Türkiye'ye geri dönüş tarihi belli oldu.

Galatasaray, özel uçak ile oyuncuyu hemen Türkiye'ye getirmeye hazırlanırken Nijerya ile Mısır arasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelecek ve çarşamba günü oynanacak Atletico Madrid maçının hazırlıklarına başlayacak.

Ne söylendi?

Fakat oyuncunun üçüncülük maçı kadrosuna alınmaması halinde hemen İstanbul'a getirilecek. Öte yandan Nijerya basınında Osimhen tartışmaları var. Yıldız futbolcunun penaltı atışları öncesi Fas karşısında 118. dakikada oyundan alınmasının ardından teknik direktör Eric Chelle'ye büyük tepki gösterildi.

Performansı

Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda altı maça çıktı. Nijeryalı santrfor söz konusu altı karşılaşmada dört gol atarken iki de asist yaptı ve toplamda altı gole direkt katkı sağladı.

Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'da ise 57 maça çıktı. Victor Osimhen söz konusu 57 karşılaşmada 49 gol atıp sekiz asist yaparak Cimbom'un anahtar oyuncusu oldu.