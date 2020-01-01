Nihat Özdemir'den liglerin başlama tarihine dair açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, şartlar uygun olursa haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayabileceğini söyledi.

beIN SPORTS’a açıklamalarda bulunan Nihat Özdemir, “Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa, temmuzun en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir’in açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

“Herkes için çok zor bir dönem. En önemli şey, bu hastalığın, bu virüsün yayılma hızını kaybetmesi ve ülkemizin eski günlerine dönmesi. Bu zorlu dönemden çıkıp kötü günleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Virüsün nisan ayının sonuna doğru yavaşlayacağını, mayıs başlarında da iyi şeyler göreceğimizi tahmin ediyorum. Herkesin ümidi, nisan ayının ortasından itibaren, bu virüsün tepe noktasını geride bırakmamız”

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"Şartlar uygun olursa haziranda başlar, temmuzda bitiririz"

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“Bu disipline uyarsak, inşallah 20 Nisan’dan sonrasına azalma yoluna gideceğini düşünüyorum. Böyle olacağını tahmin ediyorum. Buralardan iyi netice alırsak, mayıs ayının başında oturacağız ve bir durum değerlendirmesi yapacağız. Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ediyorum. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa da temmuzun en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz. Baktık yine şartlar kötü, temmuzun başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü, yani mayıstaki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız. Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Hedefimiz, ligi ve Kupası'nı oynayarak sonlandırmak”

"Her senaryoya göre plan yaptık"

"Şanslı bir ülkeyiz. Neden? , İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca 'in 'nde maçı var. Haziran başı veya temmuz ayı başında başlasak dahi, ki bunla ilgili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç ağustos ayının ortalarında Süper Lig'imizi tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa’da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, cuma, cumartesi, pazar ve pazartesiye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık. Avrupa'nın birçok ligi başlayabilirse, bildiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Stadyumumuz hazır. O da bizi ilgilendiriyor."