Nihat Özdemir: Süper Lig'de 11-12 takım ligi oynamak istiyor

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig kulüplerinin çoğunun ligi oynayarak bitirmek istediğini söyledi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, 'de liglerin 12 Haziran'da yeniden başlatılması kararına yönelik eleştirileri yanıtladı.

CNN Türk'te yayınlanan Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu kararı tek başımıza almadık"

"Süper Lig'in yeniden başlaması tek başımıza aldığımız bir karar değil. Avrupa'dan futbol olarak kopmamız söz konusu değil. 55 ülkenin üye olduğu UEFA'nın biz de bir üyesiyiz. Bütün çalışmaları UEFA'ya danışarak yapıyoruz. TFF'nin başkanvekili Servet Yardımcı aynı zamanda UEFA'nın yönetim kurulu üyesi. Biz UEFA'nın bir parçasıyız. Onların görüşleri bizim için çok önemlidir. UEFA bize diyor ki, "Yapılabilirse, bu maçları oynayabilirseniz, temmuz sonuna kadar bunları tamamlayın. Ben de Şampiyonlar Ligi ve maçlarını ağustosta oynayayım ve finalleri ağustosun sonunda yapayım." Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Bu da bizim için çok önemli.

Daha fazla takım

"İkinci taraf şu: Spor bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu ile bir toplantı yaptık. Görüş alışverişlerinde bulunduk. Herkesin görüşü "Haziran ayında başlayabilir mi?" noktasındaydı. Bütün bunları değerlendirdik ve 7 tane üst senaryo, 3 tane alt senaryo oluşturduk. Bir istişare ile karar aldık ama alternatiflerimiz var. Ben tüm konuşmalarımda diyorum ki "Ligler şimdilik 12 Haziran'da başlayacak." Ben temmuz ortasında da bu lige başlayabilirim. Elimde senaryolar mevcut. Neye bakacağım ben? "Türkiye'deki Covid-19 salgını ne durumda?". Bence dünyada bu işi en iyi başaran ülke Türkiye. En iyi durumda olan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir.

"Her şey iyi giderse temmuzda seyircili oynayabiliriz"

"12 Haziran'a kadar neredeyse bir ay var. Elimizde alternatiflerimiz var. Zaman açısından bir sıkışıklığımız yok. Belki biz Temmuz ayındaki maçlarımızı, şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen, seyircili oynayabileceğiz. Eğer her şey iyi giderse. Önlemler almışsak, giriş çıkış planlarımızı yapmışsak, belki de seyircili oynayabileceğiz. Ana hedefimiz stadyumda sağlık kontrolleri olmak şartıyla bu maçların seyircili oynanması.

"Vefat sayısı 'da 8 bine yakınken, Türkiye'de bu sayı 4 bin. Almanya'da lig başlıyor. Bu bizim için önemli bir rehber. Maçlar nasıl oynanacak biz bunu göreceğiz. Birçok ülke bizden kötü olmasına rağmen, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler bizden çok daha kötü durumda olmasına rağmen liglerin başlama tarihlerini ilan ettiler. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bize "Siz özerk bir kuruluşsunuz, kararınızı alırsınız" dedi. Ben kendilerine Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü sundum.

"Süper Lig'de 11-12 takım ligi oynamak istiyor"

"Hiçbir zaman sağlıktan ödün vermeyiz. Bir sporcumuzun, bir yöneticimizin sağlığı bu ligden daha önemlidir. Biz sağlık şartları içerisinde bu ligi oynatmak istiyoruz. Basketbol ve voleybol bizden farklı. Onlar bir defa salon sporları yapıyorlar. Bu federasyonların başkanlarıyla görüştüğümde takımların iki tanesi hariç hiçbiri oynamak istememiş. Bizde öyle değil ki. Süper Lig'de neredeyse 11-12 takım ligi oynamak istiyor. Kulüplerimiz futbol oynayarak sezonu sonlandırmak istiyorlar.

"Kulüplerimize seslenmek istiyorum: Şeffaf olun, açık olun, adil olun. İstedikleri bir kararda, kendilerine yönelik bir karar çıkmasını beklemesinler. Küme düşme ihtimali olan takımlar diyorlar ki lig bitirilsin, küme düşme olmasın. Bence kamuoyunda komik duruma düşüyorlar. Adil kararlar almamızı istiyorlarsa saygım sonsuz. Ne derlerse desinler, TFF yönetimi sağlığı önde tutarak daima en adil kararları verecektir. Biz onların Instagram yayınlarıyla, tweet'leriyle kararımızdan dönmeyiz. Kendilerine yarar karar üretmemizi beklemeleriyle TFF karar değiştirmez. Ligde kalma endişesine sahip bazı takımlarımızın lig oynanmasın yönünde açıklamaları var. Ben bunu doğru bulmuyorum.

"İstanbul ya da Antalya planı yok"

"Bir gazetemizde, spor bakanlığının ligin İstanbul'da ya da Antalya'da oynanması gerektiğini düşündüğüne dair bir şeyler gördüm. Bakanımızla konuştum, böyle bir durum yok. Çalışmalar yapmışlar. Bizim ligin İstanbul'da oynanması, Antalya'da oynanması gibi bir planımız yok. Ama biz günlük hareket ediyoruz. Gelişmelere bakıyoruz. Covid-19 nasıl gidiyor, buna bakıyoruz.

"Süper Lig'de bugün iki takımımız aynı puanda sadece gol farkı var. Arkasındaki iki takım da az puan farkıyla üçüncülüğü ve dördüncülüğü paylaşıyorlar. Bizim liglerde bu kararı vermek mümkün değil. Hakkım yendi, yenmedi tartışmaları olur. Tek bir yolumuz var. Hep beraber fedakarlıkta bulunalım ve bu ligi oynayarak tamamlayalım. Kim hak etmişse o şampiyon olsun.

"Kadınlar ligine de önem veriyoruz. O daha basit halledebileceğimiz bir sistem. Evvela bu ligleri bir kesinleştirelim, kadınlar ligini de ele alacağız. Bizim Futbol Gelişim Direktörümüz Tolunay Kafkas. Kadınlar ligiyle o ilgileniyor. En kısa zamanda belirleyip kamuoyuna açıklayacağız.

"Liglerin oynanmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz"

"12 Haziran'da başlamazsa alternatifler var. 19 Haziran var, 26 Haziran var, temmuz ayı var. Liglerin oynanmama ihtimalini düşünmek istemiyoruz. Oynatarak bu ligleri tamamlamak istiyoruz. Diğer şartları hiç gündeme getirmedik, konuşmadık. Bunları konuştuğumuzda bunlar değişik yerlere çekilebilir. Hepimiz bu ligleri nasıl tamamlayabiliriz diye bakıyoruz.

" bizim için büyük ölçü. Bütün takımları ligler başlamadan 15 gün önce karantinaya aldılar. Dün bir takımın antrenörü karantinadan çıkıp yandaki markete gidiyor, diş macunu almak için. Bu haftaki maçta takımın başında sahaya çıkamayacak. Bu kadar dikkat ediyorlar. Biz de bazı kararlar getireceğiz. Bunu kamuoyuna açıklayacağız. Bununla ilgili önemli kararlar alarak ligi başlatacağız. Bu çarşamba günü Kulüpler Birliği'nin bütün kulüp temsilcileriyle beraber bir toplantı düzenleyeceğiz. Nelere dikkat etmemiz, neler yapmamız gerektiğine dair çalışmaları gözden geçireceğiz. Spor bakanımızı da davet ettik. Eğer zamanı uygun olursa o da katılmak istiyor.

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"Testi pozitif çıkanları ayıracağız"

"Takımlar hazırlanırken sık sık test yaparak yola devam edeceğiz. Bu testlerden pozitif vakalar çıkabilir. Onları ayıracağız, diğerlerine test yaparak yola devam edeceğiz. Bundesliga'da karar şu, bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi liglere devam edecekler. O kadar kararlılar ki... Maçları oynatmak istiyorlar.

"Dört büyüklerin gelirlerinin neredeyse yüzde 40-45'i, bunların dışındaki kulüplerin gelirlerinin neredeyse yüzde 75-80'i yayıncı kuruluştan gelen gelirler. Aldığımız kararlardaki önemli paydaşlardan biri Kulüpler Birliği iken, yayıncı kuruluşun da görüşlerini almak zorundayız. Yılda 500 milyon euro'ya yakın gelir var. Sadece Süper Lig değil, 1. lig, 2. lig... Herkes payını alıyor. Türk futbolunun önemli gelir kaynaklarından biri TV gelirleri.

"Yayıncı kuruluş bizim stratejik ortağımız"

"beIN Sports ile 5 yıllık sözleşmemiz var. Üçüncüsünü yaşıyoruz. İki sezon daha var. Şu ana dek ödemelerini tamamladılar sadece üç taksit kaldı. Toplam değeri 588 milyon TL'dir. Maçlar durduğu için onlar da ödemelerini durdurdular. Ligler başladığında bu durum düzelecektir. Türkiye'ye çok büyük yatırımlar yaptılar, iyi bir kanal sistemi kurdular. Onlar bizim en büyük stratejik ortağımız."