Nihat Özdemir: Şenol Güneş'in iki maça çıkması için gerekeni yapacağız

TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir, olağanüstü toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yıldırım Demirören'in TFF Başkanlığı'ndan istifa etmesiyle birlikte göreve İcra Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli vekalet edecek.

Olağanüstü toplantının ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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TRT Spor'da yer alan habere göre Şenol Güneş'in Arnavutluk ve Moldova ile yapılacak olan karşılaşmalarda takımın başında olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Şenol Güneş ile eski başarıları yeniden yakalamak istiyoruz. Mart ayında oynanacak olan maçlara çıkması için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili başka bir açıklama da Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Kavalcı'dan geldi:

"TFF, mart ayındaki maçlarda Şenol Güneş'in Milli Takım'ın başında olmasını isterse, kurallara göre biz zaten buna izin vermeye mecburuz."