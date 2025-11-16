Nihat Kahveci’den olay Arda Güler tepkisi! Bulgaristan maçı sonrasında açıkladı

Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan'ı 2-0 yendiği maç sonrasında spor yorumcusu Nihat Kahveci, maça ve Arda Güler'in performansına yönelik değerlendirmeler yaptı.

Ne söylendi?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmadaki goller; 18. dakikada Hakan Çalhanoğlu (P) ve 83' Chernev'den (k.k) geldi. Alınan bu sonuçla beraber Bizim Çocuklar, E Grubu'nda ikinciliği garantileyerek play-off biletini almış oldu. Türkiye, bir sonraki eleme maçında İspanya'yı 7-0 yenerse Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanacak. Kontraspor'da kritik mücadeleyi değerlendiren ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Türkiye'nin ikinci yarıda göstermiş olduğu performansı eleştirdi. Kahveci, "İkinci yarıdaki gibi defans yaparsak İspanya'dan çıkamayız" dedi.

'Ferdi'yi özlemişiz'

"4-5 neden olmasın dediğimiz maçta 2-0 kazandık. İlk yarı rakibe pozisyon vermedik, biz pozisyona girdik. İkinci yarı bu sefer onlar da pozisyona girmeye başladı. Sağ olsunlar iki maçta da kendi kalelerine gol attılar. Bulgaristan, 6-1'lik maçtan daha iyi oynadı. Biz de o maçtan daha kötü oynadık.

Kaptan yine liderliğini sahada gösterdi. İki duran topla maçın fişini çekti. Orta sahayı çok iyi organize etti. İsmail çok koştu. Kenan'ın çalımlarında yine çok heyecanlandık. Zeki - Oğuz uyumunu beğendim. Ferdi'yi özlemişiz, çıkana kadar beğendim.

'Hoşuma gitmedi'

Salı günü çabuk geçsin istiyorum. Burada 62 dakikada 6 yedik. İnşallah çok moralimiz bozulmaz. Bu sefer daha iyi oynayacağımıza eminim. İlk maçta hiçbir şey yapamadık. Bizim için biraz uzun maç olacak.

İkinci yarıda rakibe bu kadar pozisyon vermemiz hoşuma gitmedi. Bu kadarını beklemiyordum. Salı günü defansif anlamda İspanya'ya karşı işimiz zor olacak."

'Arda Güler'i beğenmedim'

Milli futbolcu Arda Güler'in performansını eleştiren Kahveci, "Beklentimin altında kalan oyuncular vardı mesela Arda Güler. Bugünkü performansını beğenmedim. İsmail o sarı kartı görmeseydi keşke, İspanya'da ona ihtiyaç vardı. Bugün Kerem çok pozisyona girdi, son vuruşları iyi olsaydı... 2-3 tane atsa şaşırmazdım" diye konuştu.