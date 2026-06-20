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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Nihai karar… Casemiro yeni takımını belirledi

Casemiro
L. Messi
Brezilya
Inter Miami CF
ABD 1
M. United
Brezilya
Arjantin
ABD
İngiltere

Avrupa dışında

Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, Manchester United ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu yaz yeni takımını belirledi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Inter Miami, Casemiro'yu yeni orta saha oyuncusu olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı... Anlaşma kesinleşti."

Transfer uzmanı şöyle devam etti: “İlgili tüm taraflarla sözlü bir anlaşma yapıldı ve tüm resmi prosedürler tamamlandı. Şimdi Brezilyalı oyuncunun transferinin imzalanmasını ve duyurulmasını bekliyoruz.”

Romano sözlerini şöyle tamamladı: “Casemiro, Lionel Messi ile birlikte oynamak istiyor ve geleceği ABD Futbol Ligi’nde olacak.”

Kasimero’nun şu anda Brezilya milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası’nda yer aldığı belirtiliyor.

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