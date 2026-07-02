Nihai karar… Al-Ahly, Riyad Mahrez’in kaderini belirledi

Cezayirli Riyad Mahrez’in geleceğine dair bir dizi çelişkili haber ve raporun ardından, Suudi kulübü Al-Ahli bu konudaki tutumunu kesin olarak belirlemeye karar verdi.

Mahrez, 2023 yazında Manchester City'den Al-Ahli'ye katılmış ve kulübün Asya Şampiyonlar Ligi'ni iki kez üst üste kazanmasının yanı sıra yerel Süper Kupa'yı da kazanmasında en önemli isimlerden biri olmuştu.

Birçok haber kaynağı, Al-Ahli’nin 30 Haziran tarihinden önce Mahrez’in sözleşmesindeki fesih maddesini devreye sokmaya karar verdiğini doğruladı. Böylece kulüp, söz konusu tarihten sonra 40 milyon euro ödemekten kaçınarak, sadece 15 milyon euro ödemekle yetinecek.

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"Dorina Ghir" programının kaynaklarına göre, Al-Ahly'nin kararından geri adım attığına dair dolaşan haberlerin hiçbir dayanağı bulunmuyor ve oyuncu kulüpten kesin olarak ayrılacak.

Kaynak, Al-Ahli yönetiminin takıma taze kan katmak istediğini ve Mahrez'den ayrılma kararından geri dönülemeyeceğini düşündüğünü, oyuncunun artık kulüpten ayrılmış sayıldığını açıkladı.

Al-Ahli’nin bu kararı, Cezayirli yıldız ve menajeri için büyük bir krize yol açtı; özellikle de basın haberlerinde, oyuncunun ülkesiyle birlikte ABD’deki Dünya Kupası’nda yer alırken bu karardan haberdar olduğu belirtildi.