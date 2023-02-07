Nicolo Zaniolo'nun, Jose Mourinho tarafından alenen eleştirilmesinin ardından Roma'dan Galatasaray'a transfer olması bekleniyor.

NE OLDU? Fabrizio Romano'ya göre İtalyan orta saha oyuncusu, Roma'dan bonuslar dahil 20 milyon Euro'ya varan bir anlaşmayla Galatasaray'a transfer oluyor. Zaniolo'nun kendisini 2027'ye kadar Galatasaray'da tutacak dört buçuk yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Ayrıca İtalyan oyuncunun 35 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi olacak.

DAHA BÜYÜK RESİM: Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Premier Lig kulüpleri Tottenham ve Bournemouth ile bağlantılı olan Zaniolo'nun ocak ayında kulüpten ayrılma arzusunu kamuoyuna açıkladı. Portekizli teknik direktör, Serie A'da Napoli ile oynanan maçtan önce, "Maalesef Zaniolo kalacak gibi görünüyor" diyerek hayal kırıklığını dile getirmişti.

VE DAHA FAZLASI: Türkiye'de ara transfer dönemi 8 Şubat'a kadar açık kalacak ve bu da Zaniolo'nun Roma'dan bir çıkış yolu bulmasını sağladığı anlamına geliyor. Zaniolo'nun, Roma ile bağları tamamen kopmuş durumda.

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ZANIOLO VE ROMA'YI NE BEKLİYOR? 23 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile oynayacağı bir sonraki Süper Lig maçına hazır olmak için sağlık kontrollerinden geçecek. Ardından da sözleşme imzalanacak. Roma ise cumartesi günü Leece deplasmanında olacak.