Muhammed Emin Özkan, İtalyan golcünün sarı-kırmızılı formayı giymesini çok istiyordu.

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız forvet Nicolo Zaniolo, depremde hayatını kaybeden sarı-kırmızılı ekibi taraftarı Muhammed Emin Özkan ve depremde vefat eden insanlar için mesaj paylaştı.

Ne söylendi?

Zaniolo'nun mesajının paylaşıldığı gönderide şu ifadeler yer aldı:

"Muhammed ve Türk halkı için çok üzgünüm. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz.

"Hiçbirinizi unutmayacağız!, Afet bölgelerine ulaştırılmak üzere, Nef Stadyumu ve Galatasaray Spor Tesisleri’ne yardımlarınızı bekliyoruz."

Zaniolo, Muhammet için 17 numarayı giyecek!

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın anısı için 17 numaralı formayı sırtına geçirecek.

İtalyan golcü böylece, kendisini sarı-kırmızılı formayla görmeyi çok isteyen Muhammed'in anısını yaşatacak.

Serbest kalma bedeli 35 milyon Euro

İtalyan basınında Zaniolo’nun kontratında büyük ligler için 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin olduğu belirtilirken 23 yaşındaki futbolcunun, Süper Lig’deki performansı merakla bekleniyor.

Inter altyapısında yetişen ve bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Roma’da 17 maça çıkan Zaniolo, bu karşılaşmalarda iki gol ve bir asist katkısında bulundu.