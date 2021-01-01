Nicolo Berti: Nicolo Barella 90 milyon euro!

Inter'in eski orta saha oyuncusu Nicolo Berti, bu sezon yükselen form grafiğiyle dikkat çeken Nicolo Barella'yı övdü.

Inter'in eski orta saha oyuncusu Nicolo Berti, mavi-siyahlı formayla oldukça başarılı bir sezon geçiren Nicolo Barella'nın Avrupa'nın en iyi üç orta saha oyuncusundan biri olduğunu söyledi.

Tuttosport'a konuşan Berti, "Serie A şu anda benim oynadığım dönemdeki gibi değil. Artık daha fazla yabancı oyuncu var. Barella Avrupa'nın en iyilerinden biri ve şu an 90 milyon euro değerinde. Inter için vazgeçilmez bir oyuncu. Koşuyor, gol atıyor, asist yapıyor. Takım için her zaman fedakarlık yapmaya hazır" dedi.