Nicolo Barella, Inter’in yükselen yıldızı Francesco Pio Esposito’ya destek vererek genç forvetin en üst düzeyde başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu söyledi. Orta saha oyuncusu, Inter’in kritik Avrupa maçı öncesinde kaptan Lautaro Martinez’in dönüşüne de değindi.

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Pio Esposito’nun yükselişi

Inter’in orta saha oyuncusu Nicolo Barella, genç forvet Pio Esposito’nun yeteneklerine büyük güven duyduğunu belirterek onun şimdiden büyük sahnede kendini kanıtladığını söyledi. Esposito, hem kulübü hem de ülkesi için sergilediği performanslarla dikkat çekti; özellikle İtalya formasıyla çıktığı son maçlarda etkileyiciydi. Barella, genç oyuncunun çok yönlülüğüne işaret ederek ceza sahasının hem içinde hem de dışında rahat oynayabildiğini belirtti.

«Esposito bence potansiyelini şimdiden gösteriyor ama gelişebileceği alanlar var. Her şeyi yapabiliyor, hem ceza sahasının içinde hem de dışında bunları iyi yapıyor. Bundan yararlanmalıyız. Fransa gibi bir rakibe karşı bile millî takımda değerini gösterdi. Buraya geldiğinden beri istikrarlı biçimde çalıştığı ve tavsiyeleri dinlediği için de onu tebrik ediyorum» diyen Barella’nın TNT Sports Mexico röportajındaki sözlerini TUTTOmercatoWEB aktardı.

Barella’dan Pio hakkındaki beklentilere temkinli yaklaşım

Barella, Pio etrafında giderek artan beklentileri düşürmeye çalıştı. Genç forvetin İtalyan futbolunun efsaneleri Christian Vieri ve Luca Toni ile karşılaştırılmaya başlaması üzerine temkinli olunmasını istedi. Esposito’nun umut verici başlangıcını kabul etmekle birlikte, bu isimlerle aynı düzeyde anılabilmesi için önünde hâlâ uzun bir yol olduğunu vurguladı.

Barella, genç oyuncunun potansiyelini kabul etse de Pio’nun büyük isimlerle karşılaştırılmanın ağır yükünü taşımadan gelişmek için alana ihtiyacı olduğunu açıkça belirtti.

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«Toni veya Vieri ile benzerlikleri var mı? Tarih yazmış oyunculardan söz ediyoruz. Pio’nun hâlâ kendini kanıtlaması gereken çok şey var ama çok iyi başladı. Karşılaştırma yapılamaz. Ona başarılar diliyorum» diye ekledi.

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Lautaro’nun dönüşü

Lautaro Martinez’in dönüşü Inter’e güç verdi. Barella, kaptanını takımın kimliği ve başarısı açısından hayati bir isim olarak görüyor. Inter, Stuttgart ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken kaptanının sahalara dönebilmesi takıma psikolojik ve taktik açıdan önemli bir katkı sağlıyor. Barella, Arjantinli oyuncunun yokluğunda başkalarının sorumluluk aldığını kabul etse de liderliği ve uluslararası düzeydeki birikimi nedeniyle onun yerinin doldurulamayacağını belirtti.

«Lauti kaptanımız, uluslararası düzeyde en çok başarı kazanan isim ve takımın çok önemli bir parçası. Ancak futbolda iyileşmek için zamana ihtiyaç duyarsınız ve onun yerine oynayanlar çok iyi iş çıkardı. Ama döndüğü için onu sahada beklemekten çok mutluyuz» diye açıkladı Barella.

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Bellingham’dan ilham alıyor

Modern futbol üzerine konuşan Barella, Real Madrid’in yıldızı Jude Bellingham’a hayranlığını dile getirdi. İtalyan millî oyuncu, İngiliz futbolcuyu karşılaştığı en komple oyuncu olarak tanımladı ve oyunun her aşamasına etki edebildiğini belirtti. Barella, Inter orta sahasındaki oyununu geliştirmek için gördükleri medya ilgisinin düzeyine bakmaksızın Avrupa’daki diğer oyunculardan sürekli bir şeyler öğrenmeye çalıştığını söyledi.

«Günümüz futbolunda bütün oyuncuları izlemeyi seviyorum. Daha az övülenler de dâhil olmak üzere herkesten öğrenilecek bir şey var. Bugün muhtemelen favorim Bellingham, çünkü her şeyi yapmayı biliyor. Komple bir oyuncu ve ona karşı oynadığınızda bunu anlıyorsunuz» dedi Barella.