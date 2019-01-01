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Nicolas Isimat-Mirin resmen Beşiktaş'ta

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AA
Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte forvet hattına Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, savunma takviyesi için de Nicolas Isimat-Mirin'de mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, PSV Eindoven'ın Fransız stoperini kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlıların Antalya'da gerçekleştirilen ikinci yarı kamp çalışmalarına katılacak.

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beIN Sports 'un haberine göre; Beşiktaş, yıllık 1.1 milyon euro'dan 3.5 seneliğine anlaşmaya vardığı Isimat-Mirin için PSV'ye 350 bin euro ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Phillip Cocu yönetiminde 32 karşılaşmada forma giyen Mirin, bu sezon ise Van Bommel yönetiminde Eredivisie'de yalnızca 1 maça çıktı.

Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

 

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