Nicolas Isimat-Mirin resmen Beşiktaş'ta
Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte forvet hattına Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, savunma takviyesi için de Nicolas Isimat-Mirin'de mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, PSV Eindoven'ın Fransız stoperini kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fransız savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin’i kadrosuna kattı. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Nicolas Isimat-Mirin’e başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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Sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçen 27 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlıların Antalya'da gerçekleştirilen ikinci yarı kamp çalışmalarına katılacak.
Beşiktaş’a Hoş Geldin Nicolas Isimat-Mirin https://t.co/UQQdO3k6CY #Beşiktaş pic.twitter.com/fn8jIlILOS — Beşiktaş JK (@Besiktas) 6 Ocak 2019
beIN Sports 'un haberine göre; Beşiktaş, yıllık 1.1 milyon euro'dan 3.5 seneliğine anlaşmaya vardığı Isimat-Mirin için PSV'ye 350 bin euro ödeyecek.
Geçtiğimiz sezon Phillip Cocu yönetiminde 32 karşılaşmada forma giyen Mirin, bu sezon ise Van Bommel yönetiminde Eredivisie'de yalnızca 1 maça çıktı.
Nicolas Isimat-Mirin kimdir?