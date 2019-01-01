Beşiktaş'ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat-Mirin'i kadrosuna kattı. Peki Isimat-Mirin kimdir?

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte forvet hattına Burak Yılmaz'ı transfer eden Beşiktaş, savunma takviyesi için de Nicolas Isimat-Mirin'de mutlu sona ulaştı.

Siyah beyazlılar, PSV Eindoven'ın Fransız stoperini 350 bin euro karşılığında 3.5 yıllığına kadrosuna kattı. Mirin ise siyah beyazlı kulüpten yıllık 1.1 milyon euro kazanacak.

Nicolas Isimat-Mirin kimdir?

Nicolas Isimat Mirin, 15 Kasım 1991 tarihinde Fransa'nın Meudon kentinde dünyaya geldi. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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2004 yılında Clairefontaine takımında futbola başlayan Mirin, 2007 yılında Rennes'e transfer oldu ve 17 yaş kategorisinde forma giymeye başladı.

Profesyonel kariyerine Valenciennes'te adım atan Fransız stoper, 3 sezonda gösterdiği üst düzey performansla gelecek vaadeden oyuncular arasına girdi ve 2013 yılında 4 milyon euro karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

2014'te PSV'ye kiralanan oyuncu, 2015'te ise 2.4 milyon euro'luk ücretle bonservisiyle birlikte Hollanda ekibine katıldı.

PSV formasıyla 3 Eredivisie ve 1 Hollanda Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 27 yaşındaki savunmacı, geçtiğimiz sezon Phillip Cocu yönetiminde 32 karşılaşmada forma giydi. Bu sezon Hollanda ekibinin başına getirilen Van Bommel ise Mirin'e yalnızca 1 maçta şans verdi.

Nasıl bir oyuncu?

Isimat hakkında bilinmeyenleri Twitter'da Hollanda Futbolu adıyla paylaşımlar yapan hesaba sorduk. İşte Hollanda Futbolu' nun Goal Türkiye'ye Isimat hakkında verdiği bilgiler:

"Uzun bacaklarıyla hızlı, yeri geldiğinde agresif oynayan bir oyuncu. Bazen bu agresifliği ters tepip, takımı aleyhine penaltıya sebep doğurabiliyor. Rakibini sıkça tutarak penaltı yaptırdığı için eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun antrenman maçlarında Isimat'ı eline tenis topu verip oynattığı olmuştu."

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