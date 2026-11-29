Arjantinli bir yıldız, milli takım kariyerini noktalayan efsane Lionel Messi'nin ardından ülkesinin milli takımında 10 numaralı formayı giymek istediğini açıkladı.

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Arjantin Milli Takımı'nın efsanevi 10 numarasını kimin devralacağı sorusu ülkede sıcak bir gündem maddesi haline geldi. Lionel Messi döneminin ardından boşta kalan bu forma, milli takım içinde büyük ilgi görüyor ve geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

Pek çok haberde, İtalya'nın Como takımında forma giyen yıldız Nico Paz'ın, Arjantin Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı Messi'den devralacak en güçlü aday olduğu öne sürüldü. Ancak İtalya'da oynayan bir başka futbolcu bu onuru kendisi için istiyor gibi görünüyor.

“Foot Mercato” sitesine göre, Inter'in yıldızı Lautaro Martinez önümüzdeki dönemde Arjantin Milli Takımı'nda 10 numaralı formayı giymek istiyor.

İkonik formayı giyme ihtimali sorulan Lautaro Martinez, heyecanını “Kesinlikle, onu giymek isterim” sözleriyle dile getirdi. Ardından bu numaranın tarihi önemini vurguladı: “Onu Diego giydi, tıpkı futbol tarihinin en büyük oyuncusu olarak kabul edilen Leo gibi. Onunla unutulmaz, harika anlar paylaştım.”

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Bu açıklamaların ülkede büyük tartışma yaratacağı kesin. Üstelik golcü oyuncu kapıyı açık bırakmaya özen göstererek şöyle konuştu: “Ama henüz karar verilmedi. Kimin giyeceğini görmek için Mart ayına kadar beklememiz gerekiyor.”

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Bu açıklama, Nico Paz'ın giderek daha fazla ün kazandığı bir döneme denk geliyor. Genç oyuncu, bu rol için en doğal ve en güçlü rakip olarak görülüyor ve genç yaşı nedeniyle önümüzdeki kuşakta milli takımı uzun vadede sırtlayacak en uygun isim olarak sık sık gösteriliyor.

Lionel Messi ile güçlü bağını vurgulayan Lautaro Martinez gibi tecrübeli bir oyuncunun duygusal bağı ve saygın konumu ile mirası sürdürmeye hazır genç bir yeteneğin yükselişi arasında, tartışmanın Arjantin'de Mart ayındaki milli araya kadar alevlenerek sürmesi bekleniyor.

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Messi'nin annesi halefini seçti

Lionel Messi, Arjantin formasıyla son maçına geçtiğimiz 6 Ekim'de çıktı. Başkent Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda oynanan ve Messi onuruna düzenlenen hazırlık maçında Benin'le karşılaşan Arjantin, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Messi'nin annesi de oğlunun Arjantin Milli Takımı'na vedasını izlemek için stattaydı. Bu an, dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler tarafından takip edildi.

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Arjantinli tasarımcı ve Como ile Arjantin Milli Takımı'nın oyuncusu Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, o geceye dair ilginç perde arkası detaylarını anlattı.

Fabian Paz, Radio La Red'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Messi'nin vedasında Nico Paz soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu.”

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Paz sözlerini şöyle sürdürdü: “Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico Paz'ın elini tuttu ve ona ‘Oğlumun halefi sensin’ dedi.”

Paz şöyle devam etti: “Nico dışarı çıktığında şok olmuştu. Bana ‘Az önce olanlara inanamıyorum’ dedi ve bunu inanılmaz bir şeymiş gibi anlattı. İçten içe hâlâ bir çocuk gibi.”

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Paz şunları ekledi: “Aklında Messi'nin halefi olmak yoktu. Nico için en büyük şey Lionel'i tanımak ve onunla birlikte oynamaktı. Sanki buna hâlâ inanamıyor. Ayrıca burada yaşamadığı için diğer oyuncular gibi baskıya maruz kalmıyor. Burada futbol farklı bir şekilde, başka bir tutku ve başka bir çılgınlıkla yaşanıyor. Bu yüzden hâlâ çok şaşırıyor.”