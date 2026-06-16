Nico Baz, Real Madrid'e dönmeyi reddediyor

Como'nun orta saha oyuncusu Arjantinli Nico Baz, önümüzdeki sezon Real Madrid'e geri dönmeyi reddetti.

Nico Baz, iki sezon önce Real Madrid'den Como'ya transfer olmuştu ve Real Madrid, Arjantinli oyuncuyu geri alma hakkını elinde tutuyordu.

Baz, Como'da bolca forma şansı buldu ve son iki sezonda İtalyan takımının yıldızlarından biri haline geldi. Ayrıca, takımını gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmasını sağladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şunları yazdı: "Nico Baz, gelecek sezon Como'da kalmak istediğini Real Madrid'e doğrudan bildirdi."

Romano, "Son 12 saat içinde Como'nun bu Arjantinli yıldızı bir sezon daha kadrosunda tutma umudu büyük ölçüde arttı" diye ekledi.

"Geçen haftadan beri, özellikle de Real Madrid'in Bernardo Silva transferini tamamlamasının ardından, Nico Baz'ın bir sezon daha Como'da kalmak istediğine dair hiçbir şüphe yoktu" diye devam etti.

Real Madrid, yeni teknik direktörü José Mourinho'nun doğrudan talebi üzerine Bernardo Silva ile bedelsiz bir anlaşma imzalamıştı.

"Como ve Real Madrid, Baz transferi konusunda en iyi çözüme ulaşmak için görüşmelerini sürdürüyor. Tüm taraflar birbirleriyle iletişim halinde ancak nihai karar henüz verilmedi" diye ekledi.