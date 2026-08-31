Juventus, Nick Woltemade'yi bu sezon Newcastle United'dan kiralıyor. Pazartesi akşamı aralarında Sky Deutschland ve Fabrizio Romano'nun da bulunduğu birçok medya kuruluşu bunu duyurdu.

Romano, kendisiyle özdeşleşen ‘here we go’ ifadesiyle transferi zaten doğruladı. Transfer uzmanına göre Juventus ile Newcastle sözlü anlaşmaya vardı.

Romano'ya göre Juventus, Newcastle'a 3,5 milyon İngiliz sterlini kiralama bedeli ödeyecek. Bu da 4 milyon euronun biraz üzerine denk geliyor. Ayrıca anlaşmada satın alma zorunluluğu yer almıyor.

Sky Deutschland'dan Florian Plettenberg, Woltemade'nin bu geçici transfer için henüz onay vermediğini aktardı. Ancak iki kulüp de kısa süre içinde golcü oyuncudan yeşil ışık bekliyor, ardından sağlık kontrolünden geçecek.

Woltemade (24), bir yıl önce Newcastle tarafından VfB Stuttgart'tan transfer edilmişti. Bu transfer için tam 75 milyon euro ödendi.

Premier League kulübünde henüz gerçekten ikna edici olamadı. Alman futbolcu, 53 resmi maçta 11 gol ve 6 asist üretti.

Woltemade, bu yaz Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Yalnızca son 16 turunda, oyuna sonradan girerek forma giydi.