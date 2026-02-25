NFL Londra 2026 biletleri nasıl satın alınır: Jaguars & Commanders duyuruları, maç programı, bilet satın alma, ön satış ve daha fazlası

NFL, Jacksonville Jaguars ve Washington Commanders takımlarının 2026 Londra Oyunları'nın ev sahibi takımları olacağını resmi olarak açıkladı.

Tarihi bir adımla, Jaguars tek bir sezonda iki kez yurtdışında ev sahibi maçı oynayan ilk takım olacak ve Ekim ayında iki hafta üst üste başkenti ele geçirecek.

Bu Londra konaklaması, EverBank Stadyumu'ndaki evlerinin 1,4 milyar dolarlık büyük bir yenileme çalışmasına girmesiyle, 2026 sezonunda Florida'daki ev kapasitelerinin sınırlanacak olması nedeniyle yapılan stratejik bir anlaşmanın parçasıdır.

2007'den bu yana uluslararası serinin büyük başarısının ardından, 2026 lig için daha da büyük bir genişlemeyi işaret ediyor. Jaguars, Wembley Stadyumu'ndaki evlerinden uzaktaki evleri ile son teknoloji Tottenham Hotspur Stadyumu arasında zamanlarını bölüşürken, Commanders ise Tottenham'da maçlarını oynayarak Londra'ya merakla beklenen dönüşünü yapacak.

NFL Londra 2026 programı ve maçları nedir?

Spesifik rakipler ve maçların başlama saatleri 2026 Mayıs ayında NFL'nin tam programı açıklandığında kesinleşecek olsa da, maçların hangi stadyumlarda oynanacağı şimdiden belli.

Jaguars'ın seyahat süresini en aza indirmek için Ekim ayında arka arkaya iki hafta oynaması bekleniyor. Bu, önceki sezonlarda mükemmelleştirdikleri bir strateji.

Muhtemel Tarih Belirlenen Ev Sahibi Takım Rakip Yer Bilet Ekim 2026 (TBC) Jacksonville Jaguars TBC (2026 İlkbahar) Wembley Stadyumu Öncelikli Depozito Açık Ekim 2026 (TBC) Jacksonville Jaguars TBC (2026 İlkbahar) Tottenham Hotspur Stadyumu Öncelikli Depozito Açık Ekim 2026 (TBC) Washington Commanders TBC (2026 İlkbahar) Tottenham Hotspur Stadyumu Yakında

NFL Londra 2026 biletleri nereden satın alınır?

2026 serisi biletleri henüz genel satışa sunulmamıştır. Önceki yıllara göre, satış dönemi sıkı bir takvime göre gerçekleşmektedir.

Kaçırmamak için aşağıdaki resmi kaynaklara kayıt olmalısınız:

Resmi NFL İngiltere Portalı: Genel giriş biletleri için birincil kaynak. Şimdi uyarılar için kaydolun.

Genel giriş biletleri için birincil kaynak. Şimdi uyarılar için kaydolun. Jacksonville Jaguars Resmi Sitesi: Wembley maçları için Jags genellikle kendi bilet tahsislerini ve Union Jax üyeliklerini yönetir.

Wembley maçları için Jags genellikle kendi bilet tahsislerini ve Union Jax üyeliklerini yönetir. Ticketmaster UK : Uluslararası Serinin resmi bilet satış ortağı.

Uluslararası Serinin resmi bilet satış ortağı. On Location: NFL'nin resmi konaklama sağlayıcısı, erken koltuk garantisi isteyenler için Priority Access depozito programını başlatmıştır.

Biletlerin fiyatı ne kadar olacak?

2026 fiyatları ilkbaharda kesinleşecek olsa da, 2025 sezonuna göre beklenen fiyat aralıkları şu şekildedir:

Üst Kat: 60 £ – 100 £

60 £ – 100 £ Orta Kat / Uç Bölgeler: 110 £ – 185 £

110 £ – 185 £ Alt Kat / Yan Çizgi: 190 £ – 350 £

190 £ – 350 £ Konukseverlik ve VIP: 450 £ – 2.000 £+

NFL Uluslararası maçları ne zaman oynanacak?

2026, NFL'nin küresel erişimi için dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak ve yedi ülkede rekor sayıda dokuz uluslararası maç oynanacak. Buna Avustralya ve Fransa'da oynanacak ilk normal sezon maçları da dahil.

Tam NFL International 2026 Ev Sahibi Listesi

Ülke Şehir Stadyum Belirlenen Ev Sahibi Takım Avustralya Melbourne Melbourne Kriket Sahası (MCG) Los Angeles Rams Fransa Paris Stade de France New Orleans Saints Almanya Münih Allianz Arena Detroit Lions İspanya Madrid Santiago Bernabéu Stadyumu TBC (2026 İlkbahar) Brezilya Rio de Janeiro Maracanã Stadyumu Dallas Cowboys Meksika Meksiko Estadio Banorte San Francisco 49ers Birleşik Krallık Londra Wembley & Tottenham Jaguars / Commanders

Bu uluslararası maçların genel satış biletleri, Londra'daki takvime göre satışa sunulması bekleniyor ve çoğu bilet 2026 yılının Haziran ve Temmuz aylarında satışa çıkacak. Melbourne maçı (1. haftada oynanması bekleniyor) için bilet almak isteyen taraftarlar, Nisan ayında yapılacak erken duyuruları takip etmelidir.