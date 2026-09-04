Hilal'in yeni oyuncusu Brezilyalı Gabriel Martinelli, "Lider" saflarına katılmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Kulübe transferinin kariyerinde önemli bir adımı temsil ettiğini vurgulayan Martinelli, takım formasıyla geçireceği yıllarda tarihi bir iz bırakmayı hedeflediğini ifade etti.

Martinelli, Hilal kulübünün medya merkezine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal'de bulunmak benim için çok şey ifade ediyor, bu adımdan son derece mutluyum ve sahip olduğum en iyiyi ortaya koyup takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyorum."

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Brezilyalı kanat oyuncusu, daha önce vatandaşı Neymar'ın formasını giydiği kulübü temsil etmekten söz etti ve bu kariyerden gurur duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Neymar'ın oynadığı kulübün formasını giymek beni çok gururlandırıyor, burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum, ailem de öyle ve umarım beni Hilal tarihinin bir parçası yapacak bir şeyler ortaya koyarım."

Martinelli, "Lider" ile en önemli hedeflerinden birinin adını kulüp tarihine yazdırmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Hilal'de izimi bırakmak, takımla birçok başarıya ulaşmak ve taraftarların beni bu forma uğruna elinden gelen her şeyi veren bir oyuncu olarak hatırlamasını istiyorum."

Kariyeri boyunca attığı en iyi gole gelince, Martinelli seçimin kolay olmadığını açıkladı ancak tercihini 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile attığı gölden yana kullandı ve şöyle konuştu: "Seçim biraz zor ama 2026 Dünya Kupası sırasında Japonya'da attığım golü seçeceğim, çünkü çok değer verdiğim bir gol."

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Brezilyalı oyuncu ayrıca hayatından kişisel bir yönü de paylaşarak uçmaya ve seyahat etmeye olan sevgisinden söz etti. Bu hobinin çocukluk anılarıyla bağlantılı olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Uçmayı seviyorum, çocukken babamla seyahat ederdim ve bu, hâlâ zihnimde canlı olarak duruyor."

Hilal, Martinelli'yi İngiliz kulübü Arsenal'den dört yıllık bir sözleşmeyle transfer ettiğini ve oyuncunun 7 numaralı formayı giyeceğini resmî olarak açıklamıştı. Böylece Martinelli, kulüp ve oyuncunun büyük hedeflerinin, ayrıca transferi Brezilyalı yıldızın en önemli deneyimlerinden birine dönüştürme yönündeki ortak arzunun ortasında kariyerinde yeni bir sayfa açmış oluyor.