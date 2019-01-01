Neymar: Real Madrid ilgi çekici ama Paris'te mutluyum

PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Real Madrid'in her futbolcu için cazibe merkezi olduğunu söyledi.

Neymar hakkındaki transfer dedikoduları bitmek bilmiyor. Neymar da malzeme vermekten bıkmıyor.

Globo'ya konuşan Neymar, "Real Madrid dünyanın en büyük kulüplerinden biri." dedi.

"Real Madrid tarafından takip edilen her futbolcu oranın cazibesine kapılır ama ben Paris'te mutluyum."

"Gelecekte ne olacağını kimse bilemez. Yine de Real Madrid'de oynayacağımı söylemiyorum."

"Herkes hayalini kurduğum şeyi başardığımı biliyor. Barcelona benim hayalimdi. Çocukluğumdan beri söylüyordum. Bir hayalim gerçekleşti."

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Ballon dOr hakkında da konuşan Neymar, "Kimi dahiler bile bunu kazanamadı. Bir futbolcu için önemli bir ödül ancak bu ödül için de uykularım kaçmıyor. Kazanamazsam dünyanın sonu değil." dedi.

"En çok istediğim şey değil. En çok istediğim şey Dünya Kupası. Her gün bunun hayalini kuruyorum."