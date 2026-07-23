Neymar Jr., son dönemde adı etrafında kopan tüm tartışmalara yanıt verdi. Brezilyalı hücum oyuncusu, fiziksel şikayetleri nedeniyle Santos’un maçını kaçırdıktan sonra aynı günün ilerleyen saatlerinde São Paulo’daki bir poker turnuvasında ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.

Santos daha önce, Neymar’ın fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığı için Copa Sudamericana’daki karşılaşma için takımla birlikte yola çıkmadığını açıklamıştı. Sakatlık sorunlarının ardından daha yeni geri dönen hücum oyuncusuyla ilgili kulüp, fiziksel durumu konusunda risk almak istemedi.

Ancak kısa süre sonra Neymar’ın São Paulo’daki prestijli bir poker turnuvasında yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Bu durum, Brezilya basınında ve taraftarlar arasında ciddi eleştirilere yol açtı; hücum oyuncusunun neden poker için vakit bulduğu ama kulübü için hazır olmadığı sorgulandı.

Neymar artık konuya bizzat yanıt verdi. “İnsanlar ortaya çıkıp benim poker oynadığım gerçeği hakkında konuşup duruyor. Sabah antrenmanımı yaptım. Maça gitmedim çünkü antrenmanlara daha yeni başlamıştım. Ertesi gün ise izin günümdü.”

Brezilyalı yıldız, Santos ile kararlaştırılan programa tamamen uyduğunu vurguluyor ve poker turnuvasına gitmesinde bir sorun görmüyor. Neymar’a göre bu ziyaret, antrenman yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra izin gününe denk geldi.

Hücum oyuncusu, sözlerini eleştirmenlerine net bir gönderme yaparak tamamladı. “Her neyse, şimdi antrenmanıma hazırlanıyorum. Size bir şey de sormak istiyorum: Antrenman yapabilir miyim, yoksa buna da bir şey mi söyleyeceksiniz?” diyerek rahatsızlığını dile getirdi.

Neymar, profesyonel kariyerine başladığı kulüp olan Santos’a geçen yılın başında geri döndü. Ancak o tarihten bu yana sakatlıklar peşini yeniden bırakmadı ve sık sık mercek altına alındı. Geçtiğimiz Dünya Kupası da pek iç açıcı geçmedi; bu da Neymar’ın Brezilya Milli Takımı’nı bırakma kararı almasına neden oldu.