Neymar, iki gün süren bir poker turnuvasına katıldığı dönemde takımı Santos'un son maçında yer almamasının ardından Brezilya'da yeniden tartışmaların odağı oldu.

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni Norveç karşısında elenmesiyle sona ererken, Neymar birkaç gün izin yaptı. Sezonun kritik aşamasına dönmesi beklenirken, son maçta sahada olmaması geniş çaplı bir eleştiri dalgasına yol açtı.

"As" gazetesinin haberine göre Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde oynanan Dünya Kupası'ndaki performansı nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı. Birçok kişi, beklenen katkıyı sunmadığını, ayrıca müsabakalara dönme konusunda isteksiz göründüğünü savundu.

Neymar, resmi hesaplarından Santos'un antrenman tesisinden paylaştığı bir video mesajında şunları söyledi: "Buradaydım, ikinci antrenman seansına hazırlanıyordum ve birçok insanın izin günümde poker oynamamdan söz ettiğini hatırladım."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sabah antrenman yaptım, maçta oynamadım, sonra tekrar antrenmanlara döndüm. İzin günümdü, buna rağmen hâlâ konuşuyorlar. Antrenmana hazırlanıyorum. Antrenman yapabilir miyim, yoksa beni yine eleştirmeye devam mı edeceksiniz? Kendi işinize bakın."

Neymar'ın yokluğuna rağmen Santos, Universidad Central de Venezuela takımını 4-1 mağlup ederek Copa Sudamericana'da bir sonraki tura yükselmeye yaklaştı.

Beklentiler, Santos'un Brezilya Ligi maçlarında Chapecoense ile karşılaşacağı önümüzdeki cumartesi günü Neymar'ın sahaya dönebileceği yönünde.