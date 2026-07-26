Neymar öfkeden patladı: Yalanlar yeter

Brezilyalı yıldız Neymar da Silva, Chapecoense ile 2-2 berabere kalınan maçın devre arasında Santos'un genç oyuncularını azarladığına dair çıkan haberleri sert biçimde yalanlayarak sessizliğini bozdu; medyadaki haberleri "kötü niyetli yalanlar" olarak nitelendirdi ve yaşananın belirli kişileri hedef almak değil, tüm takıma yönelik toplu bir uyarı olduğunu vurguladı.

Brezilya'nın "Globo Esporte" gazetesinin ortaya koyduğuna göre Neymar, maçın iki devresi arasında yaşça daha küçük iki takım arkadaşına öfkesini boşalttı; Gabriel Bontempo'yu "aptal" olarak nitelendirdi ve ona gelecek sezon Brezilya Ligi'nin sonuncusu Chapecoense'de oynamasını önerdi.

Ayrıca 62. dakikada kendi kalesine gol atan João Ananias'ın teknik yeteneklerini eleştirerek sorguladı; bu durum oyuncular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri arasında geniş çaplı rahatsızlığa yol açtı.

Instagram üzerinden ateşli yanıt

Neymar, Instagram hesabında paylaştığı bir video ile kesin bir yanıt vermekte gecikmedi: "Soyunma odasında genç oyuncuları azarladığıma dair bazı söylentilerin yayıldığını görüyorum. Bu kesinlikle doğru değil. Bu sözleri yayanların bunu yapmamasını rica ediyorum, yalan söylemeyin."

Kararlı bir tavırla şunları ekledi: "Soyunma odasındaki herkese sorabilirsiniz, bu takıma yönelik bir uyarıydı. Ben konuştum, Lucas konuştu, Arão, Gabi, Brazão... herkes konuştu ve elbette azarlamalar oldu, çünkü kazanmak isteyen rekabetçi insanlarız, ama genç oyunculara yönelik herhangi bir azarlama olmadı."

Yalanlara kesin ret

Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu, "yalanlar" olarak nitelendirdiği iddiaları tamamen reddettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Bundan sonra internette yaydığınız o yalanları kabul etmeyeceğim. Soyunma odasında, azarlayan kişinin kim olduğuna bakılmaksızın azar işitmek doğal bir şeydir. Bu kötü niyetli ve yalan haberleri yayanlar hiçbir şeyden anlamıyor; futbolun ne olduğunu bilmiyorlar ve daha önce hiç bir takımın parçası olmadılar."

Tuhaf gol sevinci ve sarı kart

Neymar, maçta 36. dakikada attığı 1-0'lık öne geçiş golünü kutlayış şekliyle dikkatleri üzerine çekmişti; önce poker oynar gibi yaptı, ardından köşe bayrağına doğru koşarak onu bir golf sopası gibi kullandı ve bu, kendisini eleştirenlere açık bir mesajdı. Ardından rakip takımdan iki oyuncuyu ittiği için sarı kart gördü; bu da kart cezalarının birikmesi nedeniyle bir sonraki maçta forma giyemeyeceği anlamına geliyor.