Neymar: Messi'yle yeniden oynamak istiyorum

Brezilyalı futbolcu, Lionel Messi ile yeniden takım arkadaşı olmak istediğini açıkladı.

'in süper yıldızı Neymar, ile bir kez daha aynı takımda oynamak istediğini açık açık ifade etmeye başladı.

2013 - 2017 yılları arasında 'da forma giyen Neymar, Messi ve Luis Suarez ile birlikte MSN kısa adıyla bilinen o muhteşem hücum üçlüsünü oluşturmuştu.

Brezilyalı yıldız, 2017 yazında 222 milyon euro karşılığında PSG'nin yolunu tutarak futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu.

Daha fazla takım

Zaman zaman PSG'den ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkan ve Barcelona'nın da bir kez daha kadrosuna katmak için uğraş verdiği Neymar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ı 3-1 yendikleri maçın ardından ESPN'e konuştu ve Messi'yle oynamayı çok özlediğini söyledi.

Old Trafford'da iki golle yıldızlaşan 28 yaşındaki futbolcu, "En çok istediğim şey tekrar Messi ile oynamak. Yeniden saha içerisinde onunla keyif almak istiyorum, kesinlikle seneye bunu yapmalıyız. Benim pozisyonumda oynayabilir, hiç sorun değil!" ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Barcelona 2019 yazında Neymar'ı transfer etmek için büyük uğraş vermiş fakat şampiyonuyla finansal şartlarda uzlaşma sağlayamamıştı.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten fakat kulübün 700 milyon euro'luk serbest kalma bedelinde ısrarcı olması üzerine Katalan ekibinde kalan Messi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Neymar'ın PSG'yle kontratı 2022 yazına kadar sürüyor.