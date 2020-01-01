Neymar, Messi'nin çalım rekorunu egale etti
Paris Saint-Germain, Atalanta karşısında bir mucizeye imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken Neymar müthiş performansıyla maça damga vurdu.
Brezilyalı yıldız müsabaka boyunca girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlansa da, takımının hücumdaki en etkili ismiydi. 90. dakikaya 1-0 geride giren PSG, Neymar'ın Marquinhos'a yaptığı asistle skoru 1-1 yaptıktan sonra 90+3'te Chupo-Moting'in golüyle ile zafere ulaştı.
Neymar, Atalanta savunmasına zor anlar yaşattığı maçta toplam 16 çalım attı ve son olarak Lionel Messi tarafından ulaşılan bu sayıyı tekrarlamış oldu. Messi, 2008'de Manchester United karşısında tam 16 çalım atmış ve bu alanda, Inter efsanesi Javier Zanetti ile birlite, Devler Ligi rekorununun sahibi olmuştu.
1994-95 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen PSG bu turda RB Leipzig ya da Atletico Madrid'le karşılaşacak.