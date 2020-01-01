Neymar, Messi'nin çalım rekorunu egale etti

Atalanta karşısında etkileyici bir performans ortaya koyan Neymar, Lionel Messi'ye ait olan rekoru egale etti.

, karşısında bir mucizeye imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselirken Neymar müthiş performansıyla maça damga vurdu.

Brezilyalı yıldız müsabaka boyunca girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlansa da, takımının hücumdaki en etkili ismiydi. 90. dakikaya 1-0 geride giren PSG, Neymar'ın Marquinhos'a yaptığı asistle skoru 1-1 yaptıktan sonra 90+3'te Chupo-Moting'in golüyle ile zafere ulaştı.

Neymar, Atalanta savunmasına zor anlar yaşattığı maçta toplam 16 çalım attı ve son olarak tarafından ulaşılan bu sayıyı tekrarlamış oldu. Messi, 2008'de karşısında tam 16 çalım atmış ve bu alanda, efsanesi Javier Zanetti ile birlite, Devler Ligi rekorununun sahibi olmuştu.

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1994-95 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen PSG bu turda ya da 'le karşılaşacak.