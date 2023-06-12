Neymar, Lionel Messi'ye Miami için verdiği tavsiyeyi itiraf etti

Neymar, Messi'nin Inter Miami'ye transferinin MLS için bir değişim yaratacağını ve Arjantinli yıldızın ardından başkalarının da gideceğini söylüyor.

Messi, MLS'in yolunu tuttu

Neymar bunun bir değişim olduğunu söylüyor

Arjantinli yıldıza, "Miami'de mutlu olacağını" söylemiş

NE OLDU? Yedi Ballon d'Or sahibi Lionel Messi, Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte MLS ekibi Inter Miami'ye imza atacak. Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan veya Barcelona'ya gideceği konuşuluyordu. Neymar, Messi'nin bu hamlesinin MLS için değişim olacağını düşünüyor ve Arjantinli yıldızın Miami'de mutlu olacağına inanıyor.

NE SÖYLENDİ? Brezilya'da NBA TV'ye konuşan Neymar şunları söyledi: "Leo'nun MLS'te bir değişim yaratacağına eminim. Ligin popülerliği artacak. Bu herkes için avantaj sağlayacak. Onu zevkle izlemelisiniz çünkü hiçbir şey sonsuza dek sürmüyor."

BÜYÜK RESİM: Neymar aynı zamanda şunları söyledi: "Messi gittiği için hem üzgün hem mutluyum. Zaten gideceğini biliyordum. O en iyi arkadaşlarımdan biri, futbolun bana verdiği bir hediye. Onu tanıma, onunla oynama ve güzel bir dostluk kurma şansına sahip oldum. Miami'ye gitmek istediğini biliyordum, bunun üzerine konuşmuştuk. Ona yaşam tarzı nedeniyle Miami'de çok mutlu olacağını söyledim."

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