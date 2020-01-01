Neymar: Kaybetmek sporun bir parçası

Paris Saint-Germain'in yıldızları Neymar ve Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi finali sonrası açıklamalar yaptı.

2019-20 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde , 'i Kingsley Coman'ın golüyle 1-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

Tarihinde ilk kez şampiyonlar ligi finaline çıkan PSG'de Brezilyalı yıldız Neymar, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla hayal kırıklığını dile getirdi:

"Kaybetmek, sporun bir parçası. Her şeyi denedik, sonuna kadar savaştık. Herkese desteklerinden ve gösterdikleri yakınlıktan dolayı teşekkür istiyorum. Bayern Münih'i tebrik ediyorum."

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Neymar'ın yanı sıra 21 yaşındaki Fransız yıldız Kylian Mbappe de Twitter hesabından maç sonu düşüncelerini ifade etti:

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"Bu sezonu ödüllerin en güzelini kazanarak bitiremediğimiz için çok üzgünüm. Tüm gücümüzle savaştık. Bayern Münih'i tebrik ediyorum ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum."

Maç sonu RMC Sport'a konuşan Marquinhos ise şunları söyledi:

"Final oynanmaz, kazanır. Takımımla gurur duyuyorum. Finale çıktığımız için gururlanmalıyız. Bu yolda devam etmeliyiz. Şimdi Paris'teki alışkanlıklarımıza dönme ve gelecek sezonu düşünme zamanı."