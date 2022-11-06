Neymar kariyeri boyunca kaç gol attı? PSG yıldızının inanılmaz istatistikleri

Neymar, Santos, Barcelona, PSG ve Brezilya formalarını giydiği süre boyunca kaç kez fileleri havalandırdı?

Neymar'ın futboldaki en iyi hücumculardan biri olduğu inkar edilemez. Ancak Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun ulaşılması zor istatistikleri, bazı yıldızları gölgede bıraktı. Yine de bu durum, Brezilyalının zoru başardığı gerçeğini değiştirmiyor.

Kariyeri boyunca 400'den fazla gol atmayı başaran Neymar, geçtiğimiz yılları biraz suskun geçirse de Dünya Kupası öncesinde performansını arttırdı.

Peki PSG'nin yıldızı kariyeri boyunca toplam kaç gole imza attı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

Neymar'ın PSG, Barcelona, Santos ve Brezilya formalarıyla kaç golü var?

Santos FC

Yetenekli hücum oyuncusu kariyerine Santos ile başladı ve genç yaşında ülkesinden ayrılmasına neden olacak bir performans sergiledi.

Neymar, Santos formasıyla çıktığı 225 maçta 136 gol attı. Bu istatistik, Barcelona'nın ona büyük paralar dökmesi için yeterliydi ve Brezilyalı, Camp Nou'da da unutulmaz bir etki bıraktı.

Lionel Messi ve Luis Suarez ile futbolun en iyi hücum üçlülerinden birini oluşturan Neymar, Katalan devinin formasıyla 186 maçta 105 gol kaydetti.

2017 yazında rekor bir ücretle PSG'ye imza atan yıldız, Fransız devi için de yüzün üzerinde gole imza attı. 2022/23 sezonunda Paris ekibi için fileleri havalandırmaya devam ediyor.

Kulüp Maç Gol PSG 163 115 Barcelona 186 105 Santos 225 136 Brazil 121 75 Toplam 695 430

Neymar kariyerinde toplam 695 maça çıkarken 430 gol attı. (*Veriler son olarak 6 Kasım 2022'de güncellenmiştir.)

Neymar, Brezilya Serie A, La Liga ve Ligue 1'de kaç gol attı?

Neymar, Ligue 1'de La Liga ve Serie A'da kaydettiklerinden daha fazla gol attı. Böyle giderse Brezilyalı, Ligue 1 tarihinin en çok gol atanlar listesine göz kırpacak gibi görünüyor.

Lig Maç Gol Brezilya Serie A 103 54 LaLiga 123 68 Ligue 1 105 80

Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde kaç gol attı?

Getty Images

PSG'nin Neymar'ı transfer etmesinin nedenlerinden biri Şampiyonlar Ligi kupasına uzanmaktı. Ancak henüz bunu başaramadılar. Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 80 karşılaşmaya çıktı ve 43 gol attı. Turnuvada en çok gol atan 15 oyuncu arasında yer alıyor.

Neymar, Brezilya'da kaç gol attı?

Neymar, Pele'yi geride bırakarak Brezilya'nın en çok gol atan oyuncusu olma yolunda ilerliyor. PSG'nin yıldızı milli forma ile 121 karşılaşmada 75 gol attı.

30 yaşındaki oyuncu, Cristiano Ronaldo'nun en üst sırada yer aldığı milli formayla en fazla gol atan oyuncular listesinde.