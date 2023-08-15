Brezilyalı süperstar Neymar, kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor.

NE OLDU? Al-Hilal, Neymar'ın Suudi Arabistan'da iki sezon boyunca 160 milyon € (137 milyon £ / 175 milyon $) kazanmasını sağlayacak bir anlaşmayla Ligue 1 tarafı PSG'den alındığını açıkladı.

BÜYÜK RESİM: PSG'nin yeni patronu Luis Enrique, 31 yaşındaki oyuncunun kulüpte bir geleceği olmadığını daha önce kabul etmişken Brezilyalı yıldız kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyordu.

Neymar, Parisliler için 173 maçta toplam 118 gol atarak altı yılda beş şampiyonluk kazandı.

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PSG İÇİN SIRADA NE VAR! Ligue 1 sezonunun açılış maçında Lorient ile 0-0 berabere kaldıktan sonra, Mbappe'nin takıma tekrar dönmesiyle krizleri aşmaya çalışan PSG, Neymar'ı kaybettiği için Fransız süperstarı kesin olarak takımda tutmanın planlarını yapıyor.