Neymar’ın golü yetmedi: Haaland, Brezilya’yı tek başına eve gönderdi

Norveç, Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eledi. İskandinav ülkesi, sekizinci final maçında Carlo Ancelotti'nin takımını 2-1 mağlup etmeyi başardı. Erling Haaland her iki golü de attı ve bu turnuvadaki gol sayısını yediye çıkardı.

Norveçli taraftarlar maçın daha üçüncü dakikasında sevinç çığlıkları attı. Alexander Sørloth, Patrick Berg’e pas verdi ve Berg yakın mesafeden topu ağlara gönderdi. Ancak Norveçliler, ofsayt bayrağının kalkmasıyla sevinçlerini bir kez daha rafa kaldırmak zorunda kaldı.

On dakika sonra ise Brezilya, karşı sahada öne geçecek gibi görünüyordu. Yıldırım hızındaki bir kontra atak sonrasında Matheus Cunha ceza sahası içinde düşürüldü ve penaltı kararı verildi. Ancak Bruno Guimarães bu fırsatı kaçırdı. Ørjan Nyland’ın 11 metreden gelen şutu kurtardığını gördü.

İlk yarının geri kalanında Brezilya oyunda üstünlük kurdu. Devre arasına kadar Brezilya tarafındaki en büyük fırsat Vinicius Junior’a aitti; oyuncu, Norveç’in ceza sahası içinde Martin Ødegaard’dan topu kaptı. Şutu, Nyland tarafından kıl payı kurtarıldı. Karşı tarafta da yine Ødegaard tehlikeli oldu, ancak şutu Alisson Becker tarafından ustaca kurtarıldı.

İkinci yarıya girildikten sonra ilk büyük fırsat, oyuna sonradan giren Endrick’e geldi. Real Madrid’in forveti, Vinicius tarafından derin bir pasla gönderildi, ancak Nyland ile karşı karşıya kaldığında başarısız oldu: top kale yanından dışarıya yuvarlandı.

İkinci su molasından hemen önce Norveçliler yine biraz daha inisiyatif gösterdi. Erling Haaland, ceza sahası içinde iki kez de az farkla ulaşılamadı.

Maçın yaklaşık yetmişinci dakikasında Carlo Ancelotti, Neymar’ı oyuna soktu; bu hamle, stadyumdaki seyircilerden büyük alkış aldı.

Ancak Ancelotti’nin yaptığı bu oyuncu değişikliği hiç de istenen sonucu vermedi. 80. dakikada Andreas Schjelderup’un ortasını Haaland kafayla ağlara gönderdi. Manchester City’nin forveti, Gabriel Maghalães’i hava topunda alt etti: 0-1.

Açılış golünün ardından Brezilya tüm güçleriyle atağa geçti. Norveç kalecisi Nyland, karambolde topu direğe çarptırdı ve Casemiro, alçak bir ortada Neymar’a ulaşamadı.

Sonunda Haaland tüm belirsizliğe son verdi. Gol kralı, 90. dakikada ceza sahasının hemen dışından şut çekmeye karar verdi ve bunu başarıyla gerçekleştirdi. Uzak köşeye gönderdiği alçak bir vuruşla kaleci Allison’ı tamamen çaresiz bıraktı.

Uzatma süresinin son dakikasında Brezilya bir penaltı kazandı. Casemiro’nun yüzüne bir dirsek darbesi geldi ve ardından Neymar 11 metreden golü attı.