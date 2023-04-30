PSG’den ayrılmanın eşiğinde olan Brezilyalı yıldızın Ada’dan üç önemli talibi bulunuyor.

PSG’deki geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı yıldız Neymar’ın gelecek sezon kariyerini Premier Lig’de sürdürebileceği öne sürüldü. 2017’de transfer olduğu Fransız takımında beklenilen Şampiyonlar Ligi’ni kazanma başarısını bir türlü yakalayamayan Neymar’ın çok sayıda talibi olduğu öne sürülürken, bu takımların Manchester City, Manchester United ve Chelsea olduğu belirtildi.

İspanyol basınından Fichajes’te yer alan habere göre Neymar transferi için öne çıkan takım Manchester United olurken, Kırmızı Şeytanlar’ın kontratı 2027 yılında bitecek efsane oyuncu için büyük bir teklif hazırlığında olduğu kaydedildi.

Chelsea'nin kozu Pochettino

Öte yandan Neymar’ı ezeli rakibine kaptırmak istemeyen Manchester City de yıldız oyuncuyu Erling Haaland ile buluşturup futbol tarihinin en dikkat çeken ikililerinden birini oluşturmayı hedefliyor.

Neymar’a talip olan son kulüp Chelsea ise yeni başkanı Todd Boehly yönetiminde geçen ilk sezonda yaşanan büyük hayal kırıklığını gidermek için gelecek sezona da astronomik transferlerle girecek.

Teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino’yu oturtmasına kesin gözüyle bakılan Londra ekibinde Arjantinli teknik direktörün Neymar ile daha önceden çalışmış olması önemli bir avantaj olarak görülüyor.