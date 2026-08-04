Neymar'ın geleceği belirsiz: Babasından alaycı yanıt

Brezilyalı yıldız Neymar da Silva, geçtiğimiz pazartesi günü futbol geleceğine ilişkin herhangi bir kesin açıklama yapmaktan kaçındı; bu yıl sonunda Santos ile sözleşmesinin bitiminde futbolu bırakma ihtimaline dair spekülasyonlar artarken, babası ve menajeri oğlunun "futbol oynamaya devam edeceğini" doğrulamak için açıklamada bulundu.

Sao Paulo'da bizzat düzenlediği bir hayır müzayedesi sırasında, geleceğiyle ilgili bir soruya yanıt veren 34 yaşındaki Neymar şunları söyledi: "Sözleşmem bittiğinde Santos'ta kalmayı, ayrılmayı ya da futbolu bırakmayı düşüneceğim. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum." Neymar sözlerini şöyle sürdürdü: "İşleri adım adım, maç maç ele alıyoruz. Fiziksel olarak iyi durumda olduğumu hissediyorum."

Bu muğlak açıklamalar, Neymar'ın Brezilya Milli Takımı forması altındaki uluslararası kariyerini sonlandırmasından yalnızca birkaç hafta sonra geldi. Selecao, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Norveç'e karşı acı bir 2-1'lik yenilgi almış; bu maçta Brezilyalı yıldızın attığı son dakika penaltısı farkı boşuna azaltmış ve karşılaşma duygu yüklü bir sahnede gözyaşı seliyle son bulmuştu.

Ancak Neymar'ın babası ve menajeri Neymar da Silva Santos, oğluna kıyasla çok daha net bir tavır takındı ve şakayla şöyle konuştu: "Neymar futbol oynamaya bayılıyor. Bundan başka ne yapabilir ki? Henüz sağlık raporu almadı, dolayısıyla oynamaya devam edecek." Bu sözler, futbolu bırakmanın şu an için gündemde olmadığına açık bir işaretti.

Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu, kendini yetiştiren kulübüyle önümüzdeki aralık ayına kadar sözleşme altında bulunuyor. Son yıllarda yaşadığı ve fiziksel seviyesini belirgin biçimde etkileyen sakatlıklar dizisinin ardından oyuna devam edip edemeyeceği ise soru işaretleri barındırıyor.

Neymar, saha dışındaki yaşam tarzı nedeniyle sürekli sert eleştirilere maruz kalıyor. Santos'taki takım arkadaşları Venezuela'da bir Güney Amerika Kupası maçı oynarken kendisinin son zamanlarda bir poker turnuvasına katılması, Brezilya kamuoyunda ve medyasında geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı.

Santos, önümüzdeki hafta Güney Amerika Kupası'nda son 16 turunda Ekvador ekibi Macara ile karşı karşıya gelecek. Bu maç, ister kulüpte kalma, ister ayrılma, isterse tamamen futbolu bırakma yönünde olsun, Neymar'ın geleceğini belirlemede kritik bir rol oynayabilir.