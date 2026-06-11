Neymar'ın Fas maçıyla ilgili tutumunun netleşmesi

2026 Dünya Kupası'ndaki Fas ile oynayacağı açılış maçına üç gün kala Brezilya milli takımı büyük bir endişe içinde.

Carlo Ancelotti'nin takımı, New Jersey'nin Morristown kentinde hazırlıklarına devam ediyor, ancak Neymar yok.

Brezilyalı forvet dün yine takım antrenmanlarına katılmadı ve bazı medya kuruluşları sahalara döneceğini belirtse de, bu ihtimal artık daha düşük görünüyor.

"Foot Mercato" sitesi, Neymar'ın Santos'ta oynarken geçirdiği sakatlıktan hala iyileşmekte olduğunu ve raporların onun Fas maçında oynamayacağını gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, Haiti ve İskoçya ile oynanacak sonraki iki maçta da forma giyip giymeyeceği henüz kesinleşmedi.

Bu durum Brezilya için büyük bir darbe olsa da, bu maçlarda oynamayacağı henüz kesinleşmedi.

Brezilya Futbol Federasyonu, Neymar hakkında bir açıklama yayınlayarak şunları söyledi: "Neymar, bugün Pazartesi günü manyetik rezonans görüntüleme (MRG) testine tabi tutuldu. Testler, iyileşmesinde beklenen standartlar dahilinde iyi bir gelişme olduğunu gösterdi."

Açıklamada ayrıca, "Neymar, Brezilya Milli Takımı Tıbbi Komitesi tarafından planlanan iyileşme sürecine devam edecek" denildi.