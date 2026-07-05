Neymar'ın durumu ne?.. Ancelotti, Norveç maçında Brezilya'nın kadrosunu açıkladı

Brezilya Milli Takımı’nın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda bugün Pazar akşamı ABD’nin New Jersey stadyumunda Norveç ile oynanacak maç için Seleção’nun kadrosunu açıkladı.

Ancelotti, bir önceki Japonya maçında sakatlanan Lucas Paquetá'nın yerine Gabriel Martinelli'yi ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih etti.

Neymar ise beşinci maçında da yedek kulübesinde kalacak; zira Dünya Kupası'nın başından bu yana hiçbir maçta ilk 11'de yer almadı.

Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli, Ryan ve Matheus Cunha dörtlüsü, Norveç karşısında Samba ekibinin hücumunu yönetecek.

Brezilya'nın kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Alisson.

Defans: Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos.

Orta saha: Bruno Guimarães, Casemiro, Martinelli.

Forvet: Vinícius Júnior, Ryan, Cunha.

Diğer tarafta ise Erling Haaland, Alexander Sørloth ve António Nusa üçlüsü, Norveç'in aşağıdaki gibi olan kadrosuna liderlik etti:

Kaleci: Niland.

Defans: Rerson, Air, Hegim, Wolf.

Orta saha: Sandir Berg, Patrick Berg, Odegaard.

Forvet: Sorloth, Nosa, Haaland.

Brezilya ile Norveç arasındaki maçın galibi, Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Meksika arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.