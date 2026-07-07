Neymar’ın acı ironisi… Messi ve Ronaldo’dan önce veda eden varis

Neymar’ın Dünya Kupası’na veda etmesi, sadece uluslararası bir turnuvanın sonu değil, Brezilya formasıyla ilk kez sahneye çıktığı günden beri onu eşlik eden bir rüyanın da perdesinin kapanmasıydı. Birçokları tarafından futbol tahtının meşru varisi olarak görülen oyuncu, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo efsanelerine yeni sayfalar eklemeye devam ederken kendini sahneden ayrılırken buldu. Bu, yıllar önce dünya Brezilyalıyı tartışmasız bir sonraki dönemin yıldızı olarak anarken kimsenin aklına gelmeyecek kadar acı bir ironi.

İlk yıllarından itibaren Neymar, Messi ve Cristiano döneminin sona ermesinden sonra dünya futbolunun bayrağını taşımak için yaratılmış gibi görünüyordu. Olağanüstü yetenek, olağanüstü beceriler, karizma, medyatik varlık ve oyunu yeni bir aşamaya taşıyacak tüm niteliklere sahipti. On beş yıldan fazla bir süredir zaferi tekellerine alan iki efsanenin geride kalmasıyla birlikte zirveye çıkacak en güçlü aday oydu.

Tüm işaretler bu yöndeydi. Barcelona ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandı, Messi’nin yanında parladı, genç yaşta Brezilya milli takımının kaptanı oldu ve tüm bir ulusun Seleção’nun eski ihtişamını geri kazanma umutlarını omuzlarına yükledi. Dünyanın bir numaralı futbolcusu olması sadece an meselesi gibi görünüyordu.

Ancak gerçekler farklı bir yöne doğru ilerledi. Neymar, eşsiz yeteneğinin çizdiği yoldan sapmamayı başaramadı. Sakatlıklar arka arkaya geldi, kariyerindeki kararlar performansını etkiledi ve Brezilya milli takımında da tekrar tekrar başarısızlıklar yaşadı; buna ek olarak, teknik istikrarını kaybetmesi, onu futbol efsaneleri arasında kendisine ayrılmış gibi görünen yerden kademeli olarak uzaklaştırdı.

Sonuna ilk ulaşan varis

Buna karşılık, Messi ve Cristiano kariyerlerinin son bölümünü yazmayı reddettiler. Yaşlarının ilerlemesine rağmen, Arjantinli ve Portekizli oyuncular kendilerini yeniden keşfetmeyi başardılar, yılların getirdiği gerekliliklere uyum sağladılar ve en üst seviyede rekabet etme yeteneklerini korudular. Her ikisi de sanki zaman, efsanelerine saygı göstererek durmuş gibi, yeni başarılar eklemeye ve olağanüstü anlar yaratmaya devam ettiler.

İşte en büyük çelişki de burada yatıyor. Herkes Messi ve Cristiano’nun geri plana çekilip Neymar’a dünya futbolunu yönetmesi için yol açmasını bekliyordu, ancak tam tersi oldu. İki efsane de katkılarını sürdürürken, Brezilyalı yıldızın parlaklığı yavaş yavaş sönmeye başladı; ta ki kariyerinin son Dünya Kupası’na veda ederken bulana kadar. Oysa Messi hâlâ yeni bir Dünya Kupası’na katılmayı düşünürken, Cristiano da gözyaşları içinde turnuvaya veda etse de, bu büyük sahnenin son anlarına kadar varlığını sürdürdü.

Neymar, yeteneğinin kurbanı değildi; aksine, son derece acımasız iki faktörün birleşiminin kurbanıydı: Birincisi, vücudunun artık hedeflerine ayak uyduramaması; ikincisi ise, onun yerini alması beklenen iki oyuncunun sahneden ayrılmayı reddetmesi ve İspanyol “Marca” gazetesinin aktardığına göre, kendi dönemlerini herkesin beklediğinden çok daha uzun süre uzatmayı başarmalarıydı.

Tamamlanamayan Brezilya rüyası

Bu çelişki sadece Neymar’a özgü değildi, Brezilya milli takımına da uzanıyordu. On yıldan fazla bir süre boyunca taraftarlar, 2002’den beri kazanamadıkları Dünya Kupası’nı geri getirmek için en büyük yıldızlarına umut bağladılar. Ona güven verdiler, onu bütün bir neslin sembolü haline getirdiler ve onun Seleção’yu yeniden zafer podyumuna taşımasını beklediler.

Ancak son, herkesin hayal ettiğinden farklı oldu. Neymar’ın milli takım serüveni acı ve gözyaşlarıyla sona erdi; umut vaat eden bir projenin beklendiği gibi tamamlanamadığı hissi bıraktı. Oyuncu bir başarısızlık örneği değildi; kariyeri başarılarla ve unutulmaz anlarla doluydu, ancak olağanüstü yeteneğinin vaat ettiği seviyeye ulaşamadı.

Böylece, kariyerindeki en acımasız ironi hâlâ güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor; bir zamanlar Messi ve Cristiano’nun doğal halefi olarak görülen oyuncu, bu iki efsanenin kariyerlerinin perdesi kapanmadan sahneden veda etmek zorunda kaldı.

Neymar’ın adı ne zaman anılsa akla gelen soru şudur: Uzun yıllar boyunca futbol dünyasına hükmetmek için gerekli tüm niteliklere sahip olan bir oyuncu, halefi olması beklenen iki oyuncudan önce sahneden nasıl ayrıldı?