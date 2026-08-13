Bir on yıl önce Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki ilişki, karşılıklı transferlerden ibaret olmaktan çıkıp net bir tek yön aldı; Paris kulübü Katalan takımının oyuncuları için tercih edilen adres haline gelirken, Katalan kasası da Prens Parkı'ndan gelen bu kesintisiz para akışının en büyük faydalanıcısı oldu.

Paris Saint-Germain'in 2017 yazında serbest kalma bedelini ödeyerek tarihi Neymar bombasını patlatmasından, 13 Ağustos 2026'da Ferran Torres'i 50 milyon euro karşılığında kadrosuna katma yönündeki son anlaşmasına kadar Fransız kulübü, Barcelona pazarına toplam 333 milyon 650 bin euro pompaladı ve İspanyol "Mundo Deportivo"ya göre son on yılda Blaugrana oyuncularına en çok yatırım yapan kulüp olarak tartışmasız zirveye yerleşti.

Katalan transferlerinde dönüm noktası

İki kulüp arasında daha önce de transferler yaşanmıştı; bunların en dikkat çekeni büyücü Ronaldinho'nun 2003 yılında 27 milyon euro karşılığında Paris'ten Barcelona'ya gelmesiydi. Ancak Neymar transferi, pusulanın yönünü tamamen tersine çeviren gerçek dönüm noktasıydı.

O günden bu yana yolculuk çoğunlukla Camp Nou'dan Prens Parkı'na doğru oldu, tersine değil.

Brezilyalı yıldızın transferi, transfer piyasası tarihinde bir kırılma anıydı ve bugün hâlâ 222 milyon euro ile mutlak rekor olarak duruyor. Bu, Barcelona'nın en pahalı yıldızlarını istemeden sattığı durumlarda tarihinde defalarca tekrarlanan bir senaryo.

Nitekim 1961'de Luis Suárez Miramontes'in Inter Milano'ya, 1984'te Diego Maradona'nın Napoli'ye, 1997'de Ronaldo Nazário'nun Inter'e ve 2000'de Luis Figo'nun Real Madrid'e gidişinde de aynısı yaşanmıştı.

La Masia, Paris'in hedefinde

Bu akış yalnızca A takımla sınırlı kalmadı, bizzat La Masia akademisine kadar uzandı. 2019 yılında Paris, orta saha yeteneği Xavi Simons'ı (16 yaş) yalnızca 150 bin euro yetiştirme hakkı bedeliyle kaptı.

2021 yılında Rafinha Alcântara 3,5 milyon euro karşılığında transfer oldu; ardından Barcelona'nın sözleşmesini yenilemekte başarısız olmasının ardından efsane Lionel Messi'nin bonservissiz transferle ayrılmasıyla en büyük şok yaşandı.

Darbeler bunun ardından da peş peşe geldi; 2023'te Athletic Bilbao'nun kalecisi Arnau Tenas Luis Enrique'nin yönetiminde bedelsiz olarak katıldı, ardından aynı yıl Ousmane Dembélé, eski hocasına kavuşmak için düşük olan 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini devreye soktu.

Ferran'dan önce ayrılanların sonuncusu ise, Hansi Flick yönetiminde A takımla forma giymesine rağmen Paris'in 6 milyon euroluk serbest kalma bedeline karşılık 8 milyon euro ödediği yetenek Pedro "Dro" Fernández'di.

333 milyon ve artmaya açık bir rakam

Bu hesaplarla, Neymar'dan (222 milyon) Dembélé'ye (50 milyon), Rafinha'ya (3,5 milyon), Dro'ya (8 milyon) ve nihayet Ferran Torres'e (50 milyon) kadar, Paris Saint-Germain'in Barcelona'da harcadığı toplam tutar yalnızca dokuz yılda 333 milyon euroyu aştı ve bu, kulübün Barcelona mağazasının en sadık ve en cömert müşterisi olduğunu doğruladı.