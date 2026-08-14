Brezilyalı Neymar da Silva, Santos'u Ekvador ekibi Macará karşısında 2-1'lik galibiyete taşımasının ardından taraftarlara doğrudan bir mesaj gönderdi ve maçlar sırasında yuhalamayı bırakıp yeniden takımı desteklemeye ve teşvik etmeye çağırdı. Söz konusu galibiyet, Copa Sudamericana son 16 turu ilk maçında geldi.

Neymar, Santos'un iki golüne de asist yaparak bireysel anlamda dikkat çeken bir maç ortaya koydu. Ancak karşılaşmanın ardından tribünlerdeki atmosferden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, takımın üzerindeki baskıyı artırmak yerine taraftarların desteğine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Neymar: Yuhalamayı bırakın

Santos, sportif anlamda zor bir dönem geçiriyor; Brezilya Ligi'nde on yedinci sırada yer alıyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele ediyor.

Neymar, Macará galibiyetinin ardından RMC ağının aktardığına göre şunları söyledi: "Durumu anlıyoruz, ancak zamanımızı geçmişte olanları yeniden yaşayarak geçirmeye devam edersek, geleceğin kaderi ne olacak? Peki ya bugün? Birçok müsabakada mücadele ediyoruz ve bu anın tadını çıkarmalıyız."

Bitiş düdüğünün ardından Neymar taraftarlara doğru yöneldi ve onları motive etmeye çalıştı. Ardından, küme düşme hattında mücadele eden iki takım arasında bir "final" olarak nitelendirdiği Vasco da Gama ile oynanacak bir sonraki maça ilişkin net bir mesaj verdi.

Santos'un yıldızı şunları ekledi: "Ne zaman ben ya da bir takım arkadaşım hata yapsa, eleştiriler başlıyor. Bunun yerine bizi destekleyin. Yuhalamayı bırakın arkadaşlar, bizi alkışlayın, hadi."

Neymar geçmişin atmosferini özlüyor

Neymar, Santos'un Macará karşısındaki geri dönüşüne katkı sağladı; 44. dakikada Gabriel Barbosa'nın ilk golünün asistini yaptı, ardından bir köşe vuruşundan ikinci asistini vererek Willian Arão'nun 76. dakikada attığı galibiyet golünü hazırladı.

Maçların bitiminden sonra yapılan yuhalamalara katlanabileceğini belirten Neymar, bunun oyun esnasında yapılmasını ise reddettiğini vurguladı.

Şöyle konuştu: "Sonunda, maç bittikten sonra yapılan yuhalamalara saygı duyuyorum ve bunda hiçbir sorunum yok. Ama maç sırasında değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Birbirimizi desteklemeye çalışalım. Burası her zaman (rakipler için) bir tuzak gibiydi ve atmosfer son derece coşkuluydu. Burada oynamanın cehennem gibi olduğunu söylerlerdi. Bugün ise artık geçmişin atmosferini hissetmiyoruz. Onu özlüyorum."

Neymar, taraftarlara mesajını şöyle noktaladı: "Taraftarlar bizim üzerimize baskı kuruyor, şimdi ben de onların üzerine baskı kuruyorum."

Vasco da Gama karşısında kritik mücadele

Santos, pazar günü Brezilya Ligi'ndeki kalma mücadelesi açısından son derece önemli olan Vasco da Gama maçı öncesinde önemli bir moral desteği elde ediyor. Ardından 21 Ağustos Cuma günü Ekvador'da oynanacak rövanş maçında Macará'ya konuk olacak.

Santos kıtasal serüvenini sürdürmeye çalışırken, Neymar takımın aynı zamanda taraftarlarıyla olan ilişkisini de yeniden kurması gerektiğinin farkında; hem de ligdeki zorlu durumu nedeniyle baskıların giderek arttığı bir dönemde.