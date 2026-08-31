Neymar’dan Memphis Depay’a şık övgü

Memphis Depay, mart ayından bu yana ilk kez Corinthians formasıyla 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Bu, pazar gecesi Brezilya Série A’da Santos’a karşı oynanan ve 0-1 kaybedilen maçta gerçekleşti.

Maçın tek golü 33. dakikada geldi. Neymar’ın kullandığı şık serbest vuruş direkten döndükten sonra Christian Oliva dönen topu ağlara gönderdi. Corinthians, daha sonra bu geri düşüşü telafi edemedi. Memphis, Corinthians’ta 90 dakika sahada kaldı ancak fileleri havalandıramadı.

Neymar, 0-1’lik galibiyetin ardından Memphis için övgü dolu sözler kullandı. Brezilyalı yıldız, Corinthians karşısında bir saç bandıyla oynadı ve Neymar’a göre bu, Hollandalı oyuncuya bir saygı duruşuydu.

“Memphis içindi. Geçen yıl bana hediye ettiği saç bandını unutmuştum, bu yüzden şimdi ondan istedim. Sezonun geri kalanında onunla oynayacağım. Sahada rakibiz ama saha dışında arkadaşız” dedi Neymar, Brezilya basınına.

Memphis’in, Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü Xavi’nin gözüne girebilmesi için süreye ihtiyacı var. Hücum oyuncusu, Ronald Koeman döneminde takımın değişmez isimlerinden biriydi ancak İspanyol teknik adam yönetiminde Hollanda Milli Takımı’ndaki geleceğinin nasıl şekilleneceği henüz belli değil.

“Yaşa önem vermiyorum, isme de önem vermiyorum” diyen Xavi, geçen hafta Zeist’teki KNVB merkezinde düzenlenen tanıtımında bunu net bir şekilde ifade etti.

Xavi, kısa süre içinde Hollanda Milli Takımı’nın ilk aday kadrosunu açıklayacak. Hollanda, 24 Eylül’de Uluslar Ligi’ne başlayacak ve grup aşamasındaki ilk rakibi Almanya olacak.