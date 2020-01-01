Neymar, çizgi romanlarını ücretsiz yayınlayacak

Neymar'ın sahibi olduğu çizgi roman şirketi, koronavirüs salgını sırasında tüm kütüphanesini ücretsiz yayınlayacak.

forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, koronavirüs salgını sebebiyle evlerine kapanan insanlar için yardımda bulunuyor.

28 yaşındaki futbolcunun sahibi olduğu çizgi roman şirketi Neymar Jr. Comics, koronavirüs salgını sırasında can sıkıntısıyla mücadele için 200'den fazla kitap barındıran tüm kütüphanesini ücretsiz yayınlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan resmi açıklamada çizgi roman sanatçılarının da Facebook üzerinden canlı yayın yaparak karakter ve panel çizimleri üzerine ücretsiz dersler verileceği belirtildi.

Daha fazla takım

Ayrıca evde kalan milyonlarca çocuğun dil eğitimine yardımcı olmak amacıyla da çok dilli hikaye kitaplarına ücretsiz erişim sağlanacağı ifade edildi.