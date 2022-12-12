Brezilyalı yıldız, Dünya Kupası'ndan elendikleri için ne kadar üzgün olduklarını gözler önüne serdi.

2022 Dünya Kupası'nın en büyük favorilerinden olan Brezilya, Hırvatistan karşısında aldığı beklenmeyen mağlubiyetin ardından dev turnuvanın dışında kaldı.

Bu durum, hem taraftarları hem de yıldız futbolcuları fazlasıyla üzdü ve büyük bir şaşkınlık yarattı.

Hırvatistan maçında Brezilya takımından Casemiro ile Pedro penaltılarda golü atarken Rodrygo ve Marquinhos ise ağları bulamadı.

Ve maç sonu geldiğinde Brezilya takım olarak adeta yıkıldığında süper yıldız Neymar da gözyaşlarını tutamadı.

Bu yenilgiden sonra Brezilyalı yıldız, takım arkadaşlarıyla olan mesajlarını ortaya çıkardı.

Neymar Instagram

Ne söylendi?

30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Brezilya topraklarına geri döndüm. Hala kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Kazanmaya çok yakındık. Maalesef hala kaybetmeyi öğrenemedim.

"Yenilgiler beni daha da güçlü yapıyor, ama beni de çok incitiyorlar ve hala buna alışamadım.

"Devam etmeliyiz. Hayat bizi devam ettiriyor, canımız yansa ve yaranın işileşmesi zaman alsa da da devam etmeliyiz.

"Brezilya halkına destekleri ve sevgileri için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sonuna kadar savaştığımızı, teslim olduğumuzu sizden duymak acımızı biraz olsun hafifletiyor.

"Katar'a her şey için teşekkür ederim. Turnuva güzeldi ve Brezilya'nın kazanmasını ve hepsini taçlandırmasını istedik, ama Tanrı'nın kaderi tarafından olmadı.

"Şimdi kontağı kapatmak, aile ve arkadaşlardan yararlanmak, enerjilerimizi yeniden doldurmamız gerekiyor. Çünkü bu yenilgiyle baş etmek çok zor olacak, yine de canımı çok acıtıyor.

"Bu yenilgi, beni kesinlikle en çok yaralayan, 10 dakika felçli bırakan ve hemen ardından durmaksızın ağlamaya başlayan yenilgiydi."

Neymar Instagram

Neymar, arkadaşlarının mesajlarını yayımladı

Yıldız oyuncu, takım arkadaşlarıyla konuşmaları Instagram hesabından paylaştı.

Thiago Silva, Marquinhos ve Rodrygo'dan gelen mesajları izinleri olmadan takipçilerine sundu.

"Ne kadar kazanmak istediğimizi ve ne kadar birlik olduğumuzu göstermek için onların izni olmadan mesajları paylaşmaya karar verdim.

"Bunlar, grup içindeki birçok mesajdan bazılarıydı. Çok üzgünüz ancak daha güçlü olmalıyız. Tüm taraftarların desteğiyle daha güçlü döneceğiz."

Neymar; Marquinhos'a, "Bir penaltı senin hakkında düşündüklerimi değiştirmeyecek" yazarak arkadaşına moral verdi.

Marquinhos ise "Her şeyin iyi gitmesini gerçekten istedim. Ama güçlü olmalıyız, zaman tanımalıyız ve futbolun bize neler hazırladığını bilemeyiz" cevabını yazdı.

Neymar, Thiago Silva'ya ise "Sana bu Kupayı vermeyi gerçekten çok istiyordum" yazdı.

Tecrübeli stoper, "Gerçekten hayal ettiğimden daha berbat. Buna dayanamıyorum.

"Kaybettiğimize inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Ağlamak istiyorum" yanıtını aldı.

Neymar, penaltı kaçıran Rodrygo'yu da teselli etti.